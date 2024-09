VÍDEO: DJ é detido pela polícia por perturbação do sossego durante festa de dois dias

O DJ Vinicius Cavalcante, famoso nas redes sociais com mais de 400 mil seguidores, foi detido pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO), na cidade de Aragoiânia (GO), por perturbação do sossego.

O artista, que costuma atuar em grandes eventos festivos, estava promovendo uma festa em uma chácara na zona rural do município, com direito a diversos carros de som e música em alto volume.

A festa, que já durava por dois dias, foi alvo de muitas reclamações por moradores da região pelo barulho promovido. A polícia foi acionada e chegou no local para atender a ocorrência. A abordagem dos agentes no DJ foi registrada em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Após as imagens, Vinicius Cavalcante se posicionou através de uma nota de esclarecimento em seus stories no Instagram.

“Os policiais foram atender uma ocorrência de perturbação do sossego. Foi em uma chácara de uma amiga minha, que fica na zona rural de Aragoiânia. A gente já estava lá há dois dias com o som ligado e realmente o som estava muito alto, ta?. Na hora que os policiais chegaram os ânimos se exaltaram, porém até chegar no portão, a gente já resolveu”, disse o DJ.

ASSISTA:





Fonte: BNEWS