Tentativa de assalto tem confusão, arremesso de sapato, cadeira voando, cachorro atacando e gato fugindo; assista

Uma tentativa de assalto acabou com muita confusão, sapato arremessado, cadeira voando, um cachorro partindo pra o ataque e um gato fujão. É o que mostra um vídeo que viralizou nas redes sociais a partir de imagens de câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, um homem de bicicleta surpreende uma mulher sentada na calçada, em frente a uma casa, e tenta roubar o seu celular. A vítima reage, mas o bandido a carrega. E é aí que a confusão começa, envolvendo a família da mulher que também estava no local.

Na sequência, uma outra mulher arremesa uma cadeira no assaltante, que sai correndo com a bicicleta, e outra jovem joga um sapato também na direção do bandido.

Outras pessoas começam a sair de suas casas e exatamente nessa hora um cachorro aparece na cena do crime e parte para o ataque contra um homem que não tem qualquer relação com o assalto.

Em seguida, todos correm atrás do bandido.

Entretanto, quem presenciou mesmo toda a confusão sem se meter foi um gato que, logo no início do tumulto, saiu correndo e se escondeu. O bichano só apareceu novamente no local depois que não tinha mais problemas.

Não há informações se o criminoso foi preso e nem de onde ocorreu essa tentativa de assalto.

Veja:





Fonte: BNEWS