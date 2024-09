Setembro deve ter onda de calor com recorde de temperaturas; veja previsão

O mês de setembro começa com um alerta amarelo de perigo potencial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para uma onda de calor, válida a partir das 12h desta terça-feira (3) até as 18h de quinta-feira (5). A previsão é que o mês tenha recorde de elevadas temperaturas.

A previsão do instituto destaca que as temperaturas devem subir cerda de 5ºC acima da média e afetar principalmente as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.A onda de calor será mais intensa nesta semana no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, dentre outros estados.

“O pior do calor deve ocorrer entre o Norte do Brasil, o Centro-Oeste e partes do Sudeste com marcas acima dos 40ºC em muitas cidades. Parte da Região Nordeste, como áreas do interior do Maranhão e do Piauí, devem igualmente sofrer com o calor excessivo e marcas acima dos 40ºC no período”, afirmam os meteorologistas da MetSul Meteorologia..

Além do calor, o Inmet alertou para baixa umidade em boa parte do país até às 21h desta segunda-feira (2).

“Será um período prolongado de calor excessivo em vários estados e que afetará todas as regiões do país com marcas de 40ºC a 45ºC em uma extensa área do território nacional, o que fará deste setembro um dos mais quentes já registrados no Brasil”, afirmam.