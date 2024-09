Leilão eletrônico vai vender veículos inservíveis para a administração pública do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa (Seagea), realizará, no dia 18 de setembro de 2024, o Leilão Eletrônico Nº 04/2024, que tem como objetivo a venda de veículos diversos e sucatas.

O evento será conduzido de forma online, pelo Sistema Eletrônico de Leilões do Governo do Estado, com início às 8h e encerramento previsto para as 13h (horário local). O edital detalha os itens que serão ofertados, incluindo automóveis e caminhões inservíveis para a administração pública, já avaliados pela Diretoria de Gestão Patrimonial, Logística, Documental e Arquivística (Dirpap) e serão vendidos no estado em que se encontram, sem qualquer garantia de funcionamento, sendo permitida apenas a avaliação visual dos lotes durante o período de visitação citado no edital.

Os interessados em participar devem se cadastrar previamente no Sistema Eletrônico de Leilões, apresentando os documentos necessários de acordo com sua condição de pessoa jurídica.

O leilão é uma parte importante da política de gestão patrimonial do governo, transformando os bens inservíveis para o estado em receita. A secretária adjunta de Gestão Administrativa, Keuly Tavares, ressaltou a relevância deste processo para a eficiência da gestão pública: “Esse leilão representa a responsabilidade de assegurar que os bens inservíveis sejam destinados de forma adequada. Ao realizarmos este processo de maneira transparente e acessível, estamos cumprindo nosso compromisso com a eficiência e a sustentabilidade na administração pública”.

A visitação dos lotes pode ser feita até 16 de setembro, no seguinte endereço: Rua Cel Honório Alves, 180, Bairro Quinze, em Rio Branco. O participante que oferecer o maior lance em cada lote será declarado vencedor e deverá efetuar o pagamento à vista, com retirada dos bens mediante agendamento prévio, após a confirmação do pagamento.