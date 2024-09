Hora do café no bule: polarização máxima na eleição em Rio Branco

PELOS números das pesquisas registradas até o momento, se consolidou a polarização entre as candidaturas de Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL), na disputa pela prefeitura de Rio Branco. Pode acontecer algum fato novo que venha a quebrar essa disputa na cabeça; fora isso, deve permanecer como se encontra. Os números não estão sendo favoráveis – até o momento – aos candidatos Emerson Jarude (NOVO) e Jenilson Leite (PSB). Pesa contra ambos estarem disputando por um partido pequeno e contra o uso aberto das máquinas do governo e da prefeitura de Rio Branco. Estamos entrando agora na reta final, que é o momento mais delicado de uma campanha, quando um erro ou surgimento de fato negativo que manche a imagem de um candidato pode lhe derrubar, mesmo que esteja bem avaliado e na ponta das pesquisas. Está na hora de saber quem é o candidato a prefeito que tem café no bule.

INFLUÊNCIA ZERO

O SENADOR Márcio Bittar (UB), que é quem de fato manda na prefeitura de Rio Branco – diz quem deve ou não deve ser nomeado ou como a máquina será usada- conseguiu convencer partido nanico que apoiava Marcus Alexandre (MDB), para apoiar o Bocalom, por espaços políticos. A sigla em referência tem peso zero na definição da eleição. Mas não condeno a decisão dos seus dirigentes. São livres E nem a iniciativa do senador Márcio Bittar (MDB), cada um joga na política com suas cartas. Só que a eleição será decidida pelo povão, o resto é figuração.

MÁRCIO BATISTA

O PROFESSOR Márcio Batista, que já ocupou vários cargos públicos e políticos – foi vice-prefeito da capital – sem uma nódoa em suas gestões, é candidato a vereador de Rio Branco na Federação formada pelo PT-PCdoB-PV. Márcio vem das lutas estudantis, é um quadro altamente qualificado, e seria vida inteligente na Câmara Municipal de Rio Branco. Para ser um bom vereador não importa a ideologia, mas a capacidade do candidato.

HIPOCRISIA DA FÉ

É SÓ chegar a eleição, que num passe de mágica todo candidato se apresenta como cristão e evangélico e aparece gritando aleluia, nos templos. Aliás, se você for olhar para os Pastores que anunciam apoio a este ou àquele candidato vai ver que, ou eles estão com cargos (ou seus parentes) na máquina municipal ou na máquina estatal. É a hipocrisia da fé.

MOEDA POLÍTICA

É O USO da fé sendo como uma moeda política. As suas escolhas políticas não são nada com base no cristianismo, mas no benefício pessoal. E assim segue a política.

CAMINHO PRÓPRIO

O MAIS CÔMICO é que a prática eleitoral tem mostrado que os Pastores evangélicos e nem os Padres católicos, transferem votos. Dominam apenas os votos de uma pequena bolha dos mais próximos.

NÃO TRANSFERE O QUE NÃO TEM

UM BOM PÚBLICO de fanáticos evangélicos, da extrema direita; os cargos de confiança da prefeitura e governo, deverão estar presente no ato político da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Vai ficar no discurso pseudo-religioso, porque o seu público já vota no prefeito Bocalom. E, votos ela não transfere, porque esta mercadoria não consta da sua prateleira, aqui no Acre.

FALA-SE

FALA-SE no caso de vitória do prefeito Bocalom, numa articulação para 2026, que teria o deputado federal Eduardo Veloso (UB) para senador e Márcio Bittar (UB) para governador. Ouvi de uma fonte que transita bem junto ao Bittar.

MUITO SIMPLES

A LEI brasileira estabelece que qualquer empresa estrangeira tem que ter representante no Brasil. O Elon Musk, da X, se acha com o direito de burlar a legislação ao não nomear ninguém para responder por sua empresa. E ainda acham que o ministro Alexandre de Moraes é “ditador,” por tirar o X (antigo twitter) do ar? O Brasil não é a casa da mãe Joana. Alexandre de Moraes está certíssimo. Lei é para ser cumprida.

VOTOS PESSOAIS

OS VOTOS do prefeito Tião Bocalom (PL) são pessoais, sempre foi bem votado em todas eleições que disputou, ele tem um nicho próprio. É falso como uma nota de 330 reais de que está aparecendo bem nas pesquisas devido aos aliados.

ENTROU NA CAMPANHA

O SECRETÁRIO estadual de Educação, Aberson Carvalho, vai a partir de agora entrar de cabeça (fora do horário de expediente) na campanha da vereadora Elzinha Mendonça (PP). Aberson é um dos melhores condutores de campanha política que conheço. Vai dar um plus na candidatura da Elzinha, que tende a ficar com uma vaga na chapa do PP.

NA EXPECTATIVA

A JUSTIÇA ELEITORAL deve se manifestar ao longo da semana sobre os vários pedidos de impugnações contra candidatos a prefeito. Seja qual for a decisão cabe recurso, e o candidato pode disputar sub judice.

NÃO PODE ESQUECER

A HISTÓRIA não se apaga virando o quadro contra a parede. Quando o Jorge Viana assumiu a prefeitura de Rio Branco, o centro da cidade era uma favela. Foi todo urbanizado. Sua gestão no governo foi de visão e é cheia de realizações – a estrada para o Pacífico é uma delas. O JV foi sim um bom governador e um bom prefeito.

PROJETO MODIFICADO

O CANDIDATO a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), tem como meta se vencer, modificar o projeto do mercado central. As improvisações feitas pela atual gestão desagradaram os permissionários. É só conversar com os que estão no local. Há uma revolta geral.

REBATE FALSO

A RETA final é cheia de boatos. Não é verdade que o candidato a vereador Renê Fontes (SOLIDARIEDADE) desistiu da sua candidatura. Falei ontem com ele, e me disse ser mais candidato do que nunca, e com um único compromisso: se empenhar para ganhar a eleição. Renê é um quadro preparado.

SEM PENSÃO

NEM o Gladson Cameli e nem a vice-governadora Mailza Assis (se assumir o governo em 2026, com a saída do governador para disputar o Senado), terão direito a pensão de ex-governadores. A mordomia foi brecada para os governantes; daqui para frente, por emenda à Constituição de autoria do deputado federal Gerlen Diniz (PP), quando foi deputado estadual.

PESQUISAS QUENTINHAS

O AC24horas deve publicar amanhã pesquisas sobre as eleições em Rio Branco, Brasiléia, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Lembrando: pesquisa não decide eleição, registra um momento.

PUXADOR DE VOTOS

O GRANDE puxador de votos da chapa do PSD para vereador de Rio Branco, é o primeiro suplente de deputado estadual, Jeferson Pururuca (PSD). Tem uma campanha organizada.

FRASE DA SEMANA

“Bolsonaro é melhor que o Lula, e o Marcus Alexandre é melhor que o Tião Bocalom”. A frase da semana foi dita pelo deputado de direita Roberto Duarte (REPUBLICANOS), no programa “Bar do Vaz”.