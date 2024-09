Esposa de milionário mostra como é a vida de “dona de casa” com mesada de mais de R$ 1,3 milhão

Malaikah Raja, uma milionária que vive em Dubai, nos Emirados Árabes, com o marido e o filho pequeno, costuma compartilhar detalhes de sua vida de luxo como dona de casa através de vídeos postados no TikTok.

A jovem britânica surpreendeu seus seguidores ao afirmar que seu marido lhe dá uma mesada de mais de US$ 230 mil, cerca de R$ 1,3 milhão, por mês para ela gastar com o que quiser, além de um crédito ilimitado para refeições e encontros com ele.

Em um de seus vídeos, ela diz que caminhar pelo Dubai Mall é sua versão de “academia” e se mostra muito satisfeita ao alcançar sua meta de 10 mil passos enquanto compra roupas de grife e joias.

A mãe, que anda com seu filho pela cidade com um G-wagon rosa, conquistou muitos seguidores graças ao estilo de vida luxuoso, ostentando mais de 830 mil seguidores em sua página.

Uma de suas postagens mais recentes mostra como é um “dia comum na vida de uma dona de casa de Dubai”. No clipe, seu parceiro gasta casualmente US$ 2 milhões, mais de R$ 11 milhões, em uma nova mansão para a família.

Para deixar a casa luxuosa ainda mais elegante, a imobiliária presenteou o casal com valiosos vasos de cristal Baccarat. O casal ainda fará reformas na propriedade para deixá-la com a cara da família. “Faremos o interior e também o paisagismo do jardim com uma piscina, churrasqueira e alguns assentos”, diz ela no vídeo.

”Mal posso esperar para mostrar a vocês o processo de design de interiores!” Malaikah acrescentou na legenda, enquanto milhares de pessoas curtiram e comentaram a postagem. ”Como me torno uma dona de casa em Dubai?”, perguntou uma internauta em busca de dicas. ”Onde eu me inscrevo?”, brincou outra. “Casa realmente linda, parabéns”, comentou um terceiro usuário.

