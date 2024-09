Com valores a R$ 400, ingressos ‘salgados’ para jogo da Seleção Brasileira impressionam

Ingressos com valores 'salgados' para jogo da Seleção Brasileira contra o Equador impressionam | Bnews - Divulgação Joilson Marconne/CBF

Apesar da má fase da Seleção Brasileira, eliminada das quartas da Copa América, o time comandado por Dorival Júnior ainda desperta o interesse do torcedor. Prova disso é que 26 mil ingressos para partida contra o Equador, nesta sexta-feira (06) foram vendidos em menos de duas horas.

Contudo, o valor salgado dos bilhetes para partida que vai acontecer no estádio Couto Pereira, em Curitiba, chama atenção. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os ingressos para Brasil x Equador estão sendo comercializadas a partir de R$ 400 a inteira.

Confira:

– Arquibancada Curva Norte (Renato Follador Jr)

R$400,00 inteira / R$200,00 meia

– Arquibancada Curva Sul (Curva Mauá)

R$400,00 inteira / R$200,00 meia

– Cadeira Mauá (Leste) (Protork)

R$600,00 inteira / R$300,00 meia

– Social (Oeste) (Evangelino da Costa Neves)

R$600,00 inteira / R$300,00 meia

– Camarote Tetra (Hospitalidade)

R$1.500,00 (Oeste), valor individual por assento, com serviço de alimentação e bebidas incluso;

– Camarote Penta (Hospitalidade)

R$2.000,00 (Leste Protork), valor individual por assento, com serviço de alimentação e bebidas incluso.

Toda comercialização, que iniciou neste domingo (1º), está sendo realizada de forma online, no site do Futebol Card. Devido à alta procura, somente o setor da arquibancada Norte possui ingressos disponíveis.

Valor salgado até demais

Das últimas três partidas do Brasil nas eliminatórias (Venezuela, Colômbia e Argentina), apenas o clássico contra os Hermanos, no Maracanã, teve bilhetes com valor na faixa dos R$ 100 (meia).

O valor cobrado no setor de arquibancada pela CBF, na partida entre Brasil x Equador, é maior que cinco vezes o ticket médio mais caro do Campeonato Brasileiro Série A deste ano.

Atualmente, o Grêmio possui o bilhete médio mais salgado do Brasileirão (R$ 75,76). Já Bahia e Vitória possuem um dos tickets médios mais acessíveis da competição, com R$ 30,89 e R$ 24,17, respectivamente.

