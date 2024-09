No primeiro dia de setembro, a população acreana prestigiou o espetáculo de Biguinho Sensação, um dos mais recentes fenômenos musicais do Brasil. Diretamente de Santarém, no oeste do Pará, o cantor brilhou no palco principal da segunda noite da Expoacre, a maior feira de entretenimento e negócios do Acre.

Novo fenômeno da música do Norte do Brasil animou a noite de milhares de acreanos neste domingo, 1º. Foto: Marcos Santos/Secom

Com 30 anos, Biguinho trabalha com música desde os 14, cantando predominantemente músicas sertanejas e bregas, gêneros muito estimados pela população do Acre. Com seu talento, o cantor acumula 856,5 mil ouvintes no Spotify, bombando Brasil afora com grandes sucessos como Meu Xodó e Arruma a Mala.

“Só nos meus maiores sonhos”, exclama Biguinho, ao responder se já havia imaginado viajar todo o Brasil fazendo o que mais ama. Nascido Arlan Pinto dos Santos, o cantor carrega sua origem, na comunidade quilombola Bom Jardim, com orgulho. E conta que, por meio das redes sociais, conseguiu certa proeminência com o público fã dos gêneros musicais que canta.

“Busco usufruir bem cada momento que Deus me permite e o agradeço muito. Sou feliz demais com meu trabalho”, exalta Biguinho Sensação, prestes a subir aos palcos da Expoacre 2024. Foto: Alice Leão/Sete

“Estou andando por todo o país, fazendo esse show com toda satisfação. Sou muito grato por todo o carinho que recebo em todos os lugares que vou, são oportunidades únicas que me motivam cada vez mais”, diz.

Ao longo da 49ª edição da Expoacre, o governo do Estado está promovendo cinco shows gratuitos para a população, em Rio Branco. Este ano, a entrada para os shows corresponde à doação de um quilo de alimento não perecível.

Hermínia Barbosa foi uma das admiradoras do cantor paraense. Com suas amigas, ela se diz uma assídua participante das edições da Expoacre e é uma das fãs de Biguinho: “Eu o conheci pelas redes sociais no início do ano e achei o máximo quando o show foi anunciado. Gosto demais de participar e ver os shows da feira”.

Wilson da Silva trabalha com autopeças e, em seu momento de lazer na Expoacre, escolheu a companhia de bons amigos para aproveitar o espetáculo da segunda noite. “Acho ótimo o governo proporcionar esses shows de maneira gratuita para a população. É mais uma opção de diversão, que é sempre bem-vinda”, ressalta.

Na noite de segunda-feira, 2, a cantora Marília Tavares será a atração na Arena de Rodeios. Já na terça, 3, a banda Limão com Mel fecha o rodeio. Na quarta, é a vez de Nadson, o Ferinha, apresentar-se para os rio-branquenses. Para o público gospel, o show será do cantor Thalles Roberto, na quinta-feira, 5.

O show promovido pela iniciativa privada será do cantor Henry Freitas, que se apresentará no fechamento da Expoacre, no domingo, 8.

Para além do entretenimento, a feira de negócios reúne produtores rurais, empresários, empreendedores e visitantes de diversas regiões do Brasil, angariando bons resultados econômicos para o estado, convertidos diretamente na prosperidade financeira dos participantes.