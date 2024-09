Bar faz adaptação inusitada em banheiros para ajudar quem bebeu demais

Um bar em Staffordshire, no Reino Unido, lançou moda e inventou uma maneira de ajudar quem exagera na bebida: instalou uma engenhoca inusitada acima dos mictórios dos banheiros.

Trata-se de uma almofada (feita de um banco do bar) na altura da cabeça acima dos mictórios, caso alguém cambaleante precise descansar a cabeça enquanto usa as instalações. Há também uma alça para segurar e ajudar a manter o equilíbrio.

Recurso foi instalado acima de mictórios — Foto: Reprodução

Uma foto da obra foi compartilhada no Reddit, onde um morador escreveu: “Apoio de cabeça e alça de apoio de bêbado no pub The Roebuck”.

“Parece que essa almofada de cabeça pode me dar um problema de pele”, comentou um internauta. “Posso sentir o cheiro pela foto”, disse outro.

Um terceiro acrescentou: “É o fato de haver uma marca de desgaste onde os caras realmente colocaram a cabeça que me assustou. E que eu beberia lá.”

Ao comentário, um outro leitor ponderou: “É perturbador olhar para sóbrio, mas se eu estivesse bêbado, provavelmente ficaria grato por isso. Se eu estivesse bêbado o suficiente para realmente usá-lo, provavelmente é hora de ir para casa e beber dez litros de água e rezar para que os deuses da ressaca tenham misericórdia de mim.”

Outros viram o lado engraçado, no entanto, como um Redditor escreveu: “Oh meu Deus. Isso é hilário, nojento e, de certa forma, genial ao mesmo tempo.”

Em certos estabelecimentos alemães, há o chamado Speibecken ou Kotzbecken – um tipo de pia destinada exclusivamente a vômitos. O nome significa literalmente pia de vômito. Ela tende a ter um ralo de diâmetro bem grande, alças resistentes de cada lado e um chuveiro para enxágue pós-vômito. Que nojo!