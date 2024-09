A retomada do crédito habitacional no Acre: o que esperar dos investimentos?

O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) prestigiou a retomada do crédito habitacional com a assinatura de contrato entre a Caixa Econômica Federal e a empresa Ipê Loteamentos no valor de R$ 22 milhões. A assinatura abriu a programação do Espaço Indústria no Parque de Exposições Wildy Viana.

O Superintendente da Caixa Econômica Federal, Thiago Araújo, lembrou que a construção civil é o maior empregador do país e uma das forças da economia do Acre. “Além de levar moradia esse investimento leva dignidade e cidadania, papel fundamental da Caixa e do governo federal”.

Ricardo Moura Leite, diretor comercial da Ipê Loteamentos, afirmou que os recursos serão aplicados para construir 93 casas, investimento que vão girar na economia local. “Estamos lidando com pessoas que precisam trabalhar e receber seus salários em dia. O sonho da casa própria é a visão humana da nossa empresa que atua no ramo imobiliário há 46 anos”, acrescentou Leite.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano, falou do otimismo do setor industrial com a proposta inovadora de trazer as imobiliárias para a Expoacre. “Esse reaquecimento nós defendemos desde 2016, buscamos o resgate do trabalhador da construção civil para a normalidade e a estabilidade da economia”, destacou.

Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o primeiro dia de feira foi extremamente positivo. O volume de negócios fechado na primeira noite de Expoacre já supera tudo que foi fechado em 2023 no setor industrial. “Um projeto privado habitacional com empresa acreana que aposta no ramo imobiliário e que acredita no Acre. Esse é o objetivo do governador Gladson Cameli de que esta feira seja a melhor de todos os anos”.