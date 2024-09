VÍDEO: Passageiros de ônibus são surpreendidos por trio de assaltantes e têm celulares roubados

Passageiros que estavam em um ônibus que fazia a rota Águas Claras/Itapuã foram surpreendidos por um trio de assaltantes e tiveram seus pertences levados na noite de quinta-feira (29), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Câmeras de segurança instaladas no veículo flagraram tudo.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher, entraram no coletivo por volta das 18h06. Eles pagaram pelas passagens normalmente e esperaram cerca de 15 minutos para anunciar o assalto. Às 18h21, eles passaram a ameaçar os passageiros, utilizando uma faca e o que parece ser uma arma de fogo. Enquanto um homem segura a arma branca, a mulher e o comparsa recolhem os aparelhos e colocam dentro da mochila.





De acordo com funcionário do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), cerca de 50 passageiros estavam no veículo no momento do assalto.

Após o crime, algumas vítimas decidiram fazer boletim de ocorrência, enquanto outras seguiram seus caminhos. O veículo também foi recolhido para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, na Calçada.

Fonte: BNEWS