Veja temperos anti-inflamatórios e naturais para usar nas receitas

Quando foi a última vez que você tentou temperos diferentes na hora de fazer algum alimento do dia a dia? É comum que, com a correria e a rotina, muitas pessoas acabem ficando apenas com aquelas especiarias mais básicas, algumas tendo dificuldade até para sair do clássico sal e pimenta, para qualquer que seja a receita.

E mesmo quem tem vontade de inovar pode acabar perdido ao olhar para a prateleira do supermercado, sem saber bem quais temperos deve usar para as receitas que costuma fazer. Afinal, o que fica bom com frango, carne, arroz ou feijão, por exemplo?

Dessa forma, muita gente acaba desistindo de tentar algo novo que, segundo Luana Godinho, nutricionista do Supermercados Mundial, pode até ser benéfico para a sua saúde.

“A cozinha é um verdadeiro laboratório. Cada tempero traz um diferencial para o prato, além de oferecer benefícios incríveis para a saúde. Não se trata apenas de adicionar um pouco mais de sabor, mas também de adicionar um pouco mais de saúde à sua vida”, afirma.

Para te ajudar a receber todo o sabor e os benefícios dos temperos no seu dia a dia, a especialista lista a seguir alguns tipos de alimento muito comuns no Brasil e como temperar cada um deles:

Para frango

Se você adora frango, a profissional recomenda um mix de páprica, açafrão e um toque de alecrim. “Esses temperos não apenas fazem o frango ficar delicioso, mas também têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes”, explica Luana Godinho.

Para carne de bovina

Já a carne bovina combina bastante com especiarias mais intensas. Por isso, Luana recomenda tentar cominho, pimenta-do-reino e alho, que são ótimos para realçar o sabor da carne e, de quebra, ainda ajudam na digestão.

Para peixe

Quer dar um upgrade no seu peixe? Use ervas frescas como o endro ou o coentro. “O frescor dessas ervas complementa a leveza do peixe e torna a refeição ainda mais nutritiva”, recomenda a nutricionista.

Arroz e feijão

É quase impossível encontrar uma casa brasileira na qual esses alimentos não sejam preparados quase que diariamente. Então, como é a melhor forma de temperar eles?

“Para esse clássico brasileiro, alho, cebola e uma folha de louro são indispensáveis. Eles elevam o sabor e deixam tudo mais gostoso”, diz Luana. Além disso, ela comenta que, para quem quiser um toque especial, uma boa ideia é acrescentar uma pitada de cominho.

Dicas extras

Agora que você já sabe como temperar cada alimento, a especialista também recomenda tentar criar seus próprios blends. “Misturar e combinar temperos pode ser uma forma divertida de descobrir novos sabores e encontrar suas combinações favoritas”, sugere Luana Godinho.