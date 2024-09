Será que você está bebendo pouca água? Entenda sinais do corpo

Durante o período seco, temos a impressão de que a sede é eterna. No entanto, se o consumo de água está abaixo do necessário, o corpo dá outros sinais de que precisa de hidratação. Você sabe reconhecê-los?

A nutricionista Talyta Machado, que atende em Brasília, afirma que a água é um dos principais alimentos do corpo. “Ela está envolvida nos funcionamentos celular, do intestino e do metabolismo, entre outros”, afirmou.

Segundo ela, beber menos água do que o necessário confunde o funcionamento de todo o organismo. “Um dos sinais de desidratação é a sensação de fome. A pessoa acaba comendo mais do que o necessário porque está buscando água nos alimentos”, afirmou, em entrevista anterior ao Metrópoles.

A nefrologista Maria Letícia Cascelli, diretora da Clínica de Doenças Renais de Brasília, alerta para consequências ainda mais sérias caso a hidratação seja insuficiente.

“A falta de água no organismo pode ocasionar cálculos renais ou propiciar o surgimento de infecções urinárias. Em casos mais graves, o problema pode evoluir para um déficit agudo renal”, explicou a médica, em entrevista anterior ao Metrópoles.

Quantidade de água ideal

Segundo Cascelli, a quantidade de água ideal possibilita a eliminação de dois litros de urina em 24 horas, o que significa a ingestão de 30 – 35 mL de líquidos por cada quilo de peso corporal. Ou seja, se você pesa 70 quilos deve tomar cerca de 2,5 litros de água.

Sinais de que você não está bebendo água suficiente:

Se a sua urina não estiver com coloração clara, significa que você está bebendo pouca água;

Outro indício de falta de água nas células é o ressecamento da boca e da pele;

Tonturas também podem ser um indicativo de que você precisa beber mais água. Quando a ingestão de água é baixa, a pressão arterial pode subir e desencadear a sensação de tontura por causa da contração dos vasos do cérebro;

Cansaço é outro sintoma que pode estar relacionado à desidratação. Quando não bebemos água o suficiente, as células “reclamam” de diferentes maneiras. As sensações de cansaço e irritabilidade acontecem quando proteínas necessárias ao funcionamento adequado do sistema nervoso não estão sendo hidrolisadas (quebradas pela água);

Dor de cabeça também pode ser causada pela falta de água circulando no corpo. Quando o líquido está em níveis baixos, o organismo precisa fazer mais força para que o sangue flua para todos os órgãos. Sem o fluxo costumeiro de água e nutrientes, a cabeça pode ser uma das afetadas.