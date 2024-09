Iza fez exigências chocantes para reatar namoro com Yuri Lima; saiba quais

Um dos assuntos mais comentados na web na última semana foi a reconciliação de Iza e Yuri Lima, que romperam o relacionamento após um episódio de traição partida do atleta. Com isso, a coluna Fábia Oliveira revelou que a cantora teria feito algumas exigências para que o romance fosse reatado.

Segundo a coluna do site Metrópoles, além de reatar o relacionamento, eles estão morando juntos. Uma das exigências para que eles voltassem foi justamente a saída do jogador do Mirassol, time no qual Yuri jogava. Além disso, ele está ‘proibido’ de voltar a atuar no futebol.

Ainda conforme a coluna, o atleta terá que atuar na empresa da amada ao lado de Iza. Diferente da primeira fase do relacionamento, eles ainda não compartilharam registros juntos nem se manifestaram sobre o assunto.

Fonte: BNEWS