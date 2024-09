Entenda: Cachorro espera na porta de hospital por tutora que morreu há 8 anos

Um cachorro está há 8 anos esperando sua tutora do lado de fora da Santa Casa da cidade de Guariba, no interior de São Paulo. Porém, a mulher faleceu enquanto estava internada lá, em 2016.

Após a morte dela, os filhos até tentaram levar o bichinho de volta para casa, mas ele sempre dava um jeito de fugir e voltar para a porta do hospital, para esperar a dona sair.

Hoje em dia, o cão, agora chamado de Caramelo, já foi “adotado” pela equipe de funcionários e até pelos pacientes do local.

“Achamos que ele voltaria para a casa dele, porque os filhos [da paciente] vieram buscar. Mas ele escapava e voltava para cá. Os filhos desistiram e deixaram ele aqui”, contou a recepcionista Letícia Dante para a EPTV.

A história do cachorro se assemelha muito com a do filme de 2009, Sempre Ao Seu Lado. Na trama, um professor universitário encontra na estação de trem um filhote de cachorro da raça akita. O cão passa a acompanhá-lo todos os dias até a estação de trem e esperar sua volta. Até que o homem acaba falecendo e o bichinho continua o esperando na estação, mesmo quando outras pessoas tentam tirá-lo dali.