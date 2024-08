OS 61 ANOS DO DERACRE mais de R$ 900 milhões investidos em obras celebram uma nova infraestrutura no Estado

Para comemorar os 61 anos do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), a presidente Sula Ximenes recebeu o governador Gladson Cameli na noite desta sexta-feira, 30, no estande da autarquia no Parque de Exposições, em Rio Branco.

No evento, servidores foram homenageados por sua dedicação. Além disso, o senador Alan Rick e o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, foram lembrados e receberam uma condecoração pelo apoio aos serviços da autarquia.

Deracre celebrou parcerias para o avanço de obras no estado. Foto: José Caminha/Secom

Por fim, agradecendo os investimentos e reforço nas ações do Deracre, Sula entregou uma homenagem ao governador, destacando o compromisso de sua gestão com o desenvolvimento do estado.

São R$ 930 milhões investidos em 75 frentes de serviços em 40 obras em todo o estado. Só em rodovias estaduais, são R$ 126 milhões aplicados.

No estande, foram expostas representações de pontes e de um avião, mostrando os investimentos nos aeródromos durante a gestão de Gladson Cameli.

“O Deracre está em todos os lugares, presente em todos os municípios isolados. Nós trabalhamos constantemente nas recuperações dos aeródromos para diminuir a distância, porque esses municípios não têm estrada. Quando é nessa época de verão é quase que impossível chegar a esses municípios, mas nós estamos lá com os nossos aeródromos”, destacou Sula Ximenes.

Governador foi homenageado. Foto: José Caminha/Secom

Sobre o estande este ano, a gestora disse que a ideia foi demonstrar tudo o que foi feito nos últimos anos.

“A gente focou nisso para mostrar que o governo do Estado está sempre aproximando as pessoas, seja através de pontes ou aeródromos”, enfatizou a presidente.

O governador Gladson Cameli lembrou que nesses 61 anos o Deracre tem um papel fundamental na infraestrutura do estado, garantindo o direito de cada cidadão em ter acessibilidade.

“O Deracre faz parte da história do Acre. Além de uma competência dos servidores, trabalha para poder diminuir as dificuldades e melhorar a vida das pessoas, fazermos obras, gerarmos emprego e renda e aquecer nossa economia. Cabe a mim como governador parabenizar e quando eu passar o bastão para o próximo governador ou governadora, vou ter a consciência que nós vamos entregar um Deracre reestruturado”, disse.