Mulheres que orgulham: um olhar político à presença feminina no desenvolvimento do Acre

SUBIR OS DEGRAUS profissionais na vida, sempre foi mais difícil para as mulheres. Houve avanço, mas ainda é muito forte o machismo no campo profissional e político. Mas quando mulheres conseguem se sobressair e vencer na batalha pelas conquistas, é um fato que não pode deixar de ser registrado. Até para servir de incentivo a outras mulheres. Não poderia deixar de abrir hoje (30) o BLOG sem citar duas mulheres que são orgulho para os acreanos: a desembargadora Eva Evangelista – que acabou de se aposentar – e a deputada federal Socorro Neri (PP). Eva é um ícone do judiciário. Passou por todas as fases da magistratura com lisura e bons serviços prestados nos cargos que ocupou. A sua aposentadoria vai deixar uma lacuna no Judiciário. Se aposentou, mas deixou uma bela folha de serviços prestados à sociedade, o que será sempre lembrado. Uma outra mulher que da qual faço o seu registro, é a deputada federal Socorro Neri (PP), que acabou de ser divulgado ser a única deputada do Acre a ganhar o prêmio Congresso em Foco – num universo de mais de 500 parlamentares – como uma das melhores deputadas federais pelo Juri Especializado. Não é fácil uma parlamentar de um estado pequeno conseguir furar a bolha do baixo clero e aparecer como uma das mais importantes deputadas do Brasil. Só resta dizer: comemorem, comemorem, mulheres! Lugar de mulher, é onde ela quiser.

PROGRAMAS TRIVIAIS

O PRIMEIRO programa de televisão no horário eleitoral não apresentou novidades. Foi o trivial de sempre, candidatos apresentando as famílias e falando como foram as suas vidas. A chapa vai esquentar daqui em diante.

CENSURA, NUNCA MAIS!

O COMANDO da campanha do prefeito Tião Bocalom (PL) desistiu de censurar o instituto de pesquisas DELTA. Foi um ato correto e sensato, este recuo. Eleição é democracia, e democracia não rima com censura. E, censura, nunca mais! O povo decide.

PLENA RECUPERAÇÃO

O DEPUTADO Afonso Fernandes (SOLIDARIEDADE) está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento cardíaco. Deve passar por um cateterismo e voltar à ativa na próxima semana.

ALGO DE EXTRAORDINÁRIO

CASO não aconteça ao longo dos programas na televisão no horário eleitoral algo de excepcional, uma pauta que seja uma bomba que mexa com algum candidato, um fato novo negativo, não haverá muita influência na eleição.

CANDIDATO PERIGOSO

O CANDIDATO a vereador Aiache (PP), que transita a sua candidatura dentro do sistema estadual de Saúde, não pode ser visto como zebra. Está com a campanha bem articulada.

MEU PIRÃO, PRIMEIRO!

OS PASTORES evangélicos que apoiam o prefeito Tião Bocalom (PL) ou estão em cargos na prefeitura ou no governo, ou têm familiares nomeados. A cidade tem muro baixo.

ENTROU NA CAMPANHA

QUEM ENTROU para valer na campanha a prefeito do Marcus Alexandre (MDB), foi a deputada Michelle Melo (PDT) e seu grupo político. É um apoio que soma.

FALANDO DE MOSQUITOS

LEITOR mandou a história da compra de mosquitos geneticamente modificados para combater a dengue. Mas como não anexou provas, não dou uma linha. Não sei se é fake ou verdade, por isso não divulgo.

FRASE EMBLEMÁTICA

O DEPUTADO Roberto Duarte (REPUBLICANOS) deu um chute no traseiro do debate chulo de eleição de direita contra esquerda. Bateu na tecla no programa Bar do Vaz; de que, o que interessa para o eleitor é ver resolvidos os problemas da cidade. E soltou a frase: “Bolsonaro é melhor que o Lula. Marcus é melhor que o Bocalom”. E o Roberto é de direita.

NINGUÉM BATEU O NABOR

ATÉ hoje no Acre, ninguém bateu o recorde do Nabor Junior (MDB): foi deputado estadual, três vezes deputado federal, governador e senador. Foram 40 anos de mandatos ininterruptos. Uma marca que está muito longe de ser igualada. E entrou na história como o político que derrotou o candidato da ditadura nas urnas, o ex-senador Jorge Kalume, que foi um ícone da ARENA no Acre.

GIGANTE DA CAMPANHA

O GRANDE gigante da campanha do Marcus Alexandre (MDB) vem sendo o senador Sérgio Petecão (PSD). O volume de campanha do Marcus deve-se aos seus esforços

e colaboração. É quem está bancando.

ALAN RICK

QUEM apareceu, também, como um dos destaques no Congresso em Foco, como um dos parlamentares mais atuantes foi o senador Alan Rick (UB). O Alan fez um bom mandato como deputado federal e está fazendo um bom mandato como senador.

PESQUISAS

A SEMANA vai abrir com a divulgação de pesquisas sobre a corrida eleitoral de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Mâncio Lima. Lembrando: pesquisa é momento, não ganha eleição. O eleitor é quem decide.

RETA FINAL

ESTAMOS entrando na reta de chegada da campanha, que é quando se pode ganhar ou perder uma eleição. É quando a onça bebe água.

FATOS NEGATIVOS

UM FATOR que pode ser determinante numa campanha, é o aparecimento de um fato negativo que mexa com a imagem de um candidato. Se isso ocorrer, é fatal.

CHICO DO ROCK BAR

O Chico do Rock Bar é um dos bons nomes que disputa uma vaga de vereador de Rio Branco na chapa do REPUBLICANOS.

CUIDADO COM A PF

TEM candidato se preparando para contratar 15 mil pessoas para o dia da eleição. O risco que corre o pau, corre o machado: se gastar mal essa fortuna, sem controle, o candidato pode estar rasgando dinheiro. E pode cair na malha da PF e da justiça eleitoral.

VIROU FEBRE

O QUE mais se encontra é santinho de candidato a vereador sem o nome do candidato a prefeito. Na base da Lei do Murici – cada um cuide de si.

VIROU ADORAÇÃO

O SENADOR Márcio Bittar (UB) virou o ídolo do prefeito Tião Bocalom (PL), sempre o citando como o principal comandante da sua campanha.

DEBATES

A TV-ACRE e a TV-GAZETA deverão promover os seus tradicionais debates entre os candidatos a prefeito de Rio Branco. Espera-se que os temas livres passem a ter um maior tempo este ano.

FRASE MARCANTE

“Se o adversário é uma formiga, trate-o como um elefante”. Ditado turco.