Mais de 130 stands na Expoacre 2024; saiba como encontrar todos os serviços

Teve início na noite deste sábado, 31, a maior feira agropecuária do Acre, que chega a sua 49ª edição, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Como forma de facilitar o acesso e orientar o público também com a localização dos espaços, o governo do Acre disponibiliza o hotsite da Expoacre, que conta com a cobertura completa da feira e todos os estandes e serviços disponíveis no local.

São mais de 130 estandes com os mais variados serviços e opções de entretenimento no parque. Durante as nove noites de evento, além de uma agenda repleta de atrações, a população terá oportunidade de obter serviços essenciais, como a obtenção de 2ª via de CPF, CNH, passaporte e a criação/recuperação da conta GOV.BR. Isso porque a Organização em Centros de Atendimento (OCA) também está presente no espaço da feira.

“Estaremos à disposição para auxiliar os visitantes a resolverem pendências cotidianas, além de apresentar uma variedade de serviços voltados para empreendedores, servidores públicos e trabalhadores. Eventos como este reforçam o papel dos órgãos públicos de facilitar e democratizar o acesso às informações e serviços aos cidadãos”, destaca a diretora da OCA, Fran Brito.

Durante as nove noites, a instituição disponibilizará mais de 80 serviços para a população. O horário de atendimento será das 17h30 às 21h30, uma forma de facilitar o acesso para as pessoas que trabalham durante o dia tenham a oportunidade de resolver suas demandas sem dificuldades. Vale destacar, que o expediente noturno na feira não altera, entretanto, o horário de funcionamento da sede da OCA na capital, que é das 7h30 às 13h30.

Aos 50 anos, Elis Lane Batista, fez sua primeira tatuagem. Foto: Neto Lucena/Secom

Trazendo muitas novidades esse ano, a Expoacre vai deixar marcas no público. A vendedora Elis Lane Batista que o diga. Aproveitando a primeira noite da feira, que aos 50 anos de idade ela resolveu fazer sua primeira tatuagem definitiva. “Sempre tive vontade, mas essa coragem, aproveitando que meus filhos já estão crescidos, só veio hoje. Estou feliz e animada com minha tatuagem”, afirma a vendedora.

Este é o segundo ano consecutivo do espaço Tattoo RBR Concept na Expoacre. O estande conta com cinco tatuadores e já havia atendido, antes mesmo das 19h da primeira noite, cerca de sete frequentadores da 49ª Expoacre.

“Este é o segundo ano da Tattoo no parque, e estamos com uma boa expectativa de público este ano, pois muitas pessoas acabam tendo aqui, uma oportunidade de conhecer nosso trabalho e realizar muitas vezes um sonho antigo de fazer uma tatuagem”, enfatiza Ellayne Cavalcante, sócia-proprietária, destacando, ainda, que ano passado foram realizadas mais de 50 tatuagens durante as nove noites de evento.

Para quem tem interesse em realizar uma tatuagem definitiva no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a Expoacre, os valores variam de R$ 100 a R$ 150 reais. Além das opções disponíveis em catálogo no próprio estande, os interessados podem levar o modelo de sua preferência para tatuar.

Semulher

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) também marca presença na Expoacre, ofertando serviços psicológicos, jurídicos e de assistência social. O papel de apoio e orientação às mulheres prevê, principalmente, o enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio, oportunidade que finalizou, neste sábado, a campanha Agosto Lilás – Feminicídio Zero.

Para ter acesso a estas e demais informações do que vai rolar durante todas as noites desta edição, confira o link do hot site da Expoacre 2024, com cobertura completa da feira, programação, mapa do parque, identidade visual e outras informações relacionadas à Expoacre https://agencia.ac.gov.br/expoacre-2024/.

Baixe o Mapa e fique por dentro: https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/EXPOACRE-IMPLANTACAO-2024.pdf