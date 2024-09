Incêndio criminoso atinge veículo em pátio do Cisp de Acrelândia, suspeitos são presos

Na noite da sexta-feira, 30, um incêndio criminoso atingiu um caminhão que estava estacionado no pátio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Acrelândia. As chamas se aproximaram do prédio que abriga a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da cidade.

Graças à ação rápida e eficaz dos militares do Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado, evitando que as chamas se alastrassem e atingissem outros veículos estacionados no local. Em paralelo, a Polícia Militar agiu prontamente, conseguindo deter os suspeitos envolvidos no atentado.

A Polícia Civil já está com as investigações avançadas para determinar se há a participação de outras pessoas e qual seria a motivação do ataque. O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, comentou sobre o ocorrido, destacando a importância da ação integrada das forças de segurança.

“Estamos empenhados em investigar a fundo este atentado e garantir que os responsáveis sejam devidamente punidos”, declarou Maciel.

O delegado Dione dos Anjos Lucas, responsável pela delegacia de Acrelândia, também se manifestou: “Agradeço ao delegado [de Capixaba] Audizio Neto da Silva pelo apoio essencial na formalização dos procedimentos. A população pode ter a certeza de que os autores deste ato criminoso serão responsabilizados muito em breve. Este ataque poderia ter resultado em uma tragédia sem precedentes, mas nossa resposta rápida e coordenada mostra que não toleraremos tais atos de violência”, disse.

As autoridades locais continuam em alerta máximo, reforçando a segurança e intensificando as investigações para garantir que ações como essa não voltem a ocorrer.