Gabinete de Crise planeja ações para garantir a segurança alimentar de Jordão durante crise hídrica

O governo do Acre, por meio do Gabinete de Crise, enviou nesta semana uma equipe técnica ao município isolado de Jordão para avaliar como está a situação da população nesse período de seca extrema prolongada.

A cidade de Jordão possui uma população de 9.222 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo que 44,62% da população é composta por indígenas do povo Huni Kuin, também conhecido como Kaxinawá.

Atualmente, a cidade sofre com as consequências da seca severa e crise hídrica, o baixo nível das águas do rio Tarauacá, manancial que banha a cidade, não tem permitido a navegação e o envio de insumos para abastecer a população.

As aldeias indígenas sãs as mais afetadas pela crise hídrica, tendo em vista que são distantes da cidade, e o rio não permite a navegação, deixando-as isoladas. Além disso, as plantações morreram devido à cheia dos rios em março deste ano e, em menos de seis meses, a seca.

Temendo a falta de alimentos para abastecer a cidade, o Gabinete de Crise reuniu-se com as autoridades locais em busca de soluções para garantir a segurança alimentar da população da cidade.

De acordo com o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, o Estado vai enviar cestas básicas e água potável para abastecer a cidade. “Vamos fazer um levantamento juntamente com a prefeitura da cidade para o envio de alimentos para atender Jordão e garantir a segurança alimentar dos moradores”, declarou.

Coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, dirigiu o grupo de trabalho que definiu as ações. Foto: Pedro Devani/Secompp

O diretor operacional do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), Alan Ferraz, constatou que a cidade não corre o perigo de ficar sem o abastecimento de água tratada. “Verificamos que a captação ainda tem um volume de água razoável e temos a estocagem de produtos químicos para tratar água até dezembro”, declarou.

Para a secretária de Planejamento do município, Reviane Farias, a parceria entre o governo e a prefeitura fortalece as ações para ajudar a população durante a crise hídrica.

Secretária de Planejamento de Jordão, Reviane Farias, agradeceu o apoio do Estado. Foto: Pedro Devani/Secom

“O governo sempre esteve presente em nosso município, e essa parceria é muito boa e muito importante para a população”, declarou.