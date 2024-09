Foi aberta oficialmente a Expoacre, a maior feira de agronegócios do estado. Após solenidade no Parque de Exposições Wildy Viana, o governador do Acre, Gladson Cameli, seguiu para a concentração na Gameleira, liderando o percurso pela Via Chico Mendes até o parque.

Este ano, a Cavalgada contou com a inscrição de 216 quadrículos, 252 cavalos e sete Jeeps. Um dos diferenciais foi a segurança durante o trajeto. Foram 80 policiais militares, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) e segurança privada. Foram estabelecidos três pontos de concentração, sendo um local para os cavalos, outro para os quadriciclos e o terceiro para os Jeeps.

Cameli destacou que a expectativa para as nove noites de feira é boa. “Já tem muitas coisas positivas. Acabei de receber empresários de Manaus que vão investir no Acre, para que possa gerar emprego e renda não somente na capital, como no interior também”, disse.

Cameli reforçou também que esta será uma Expoacre segura, garantindo o entretenimento para toda a família. “A minha expectativa é a melhor possível. Eu não tenho dúvidas do êxito que vai ser quando fecharmos o balanço no final, como foi a do Juruá”, pontuou.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, disse que a edição deste ano deve ser um marco, já que tudo foi pensado para que as pessoas possam ter uma boa experiência no evento.

“Tenho certeza que vai ser uma festa linda e é importante também para fomentar essa tradição e nossa economia. É uma festa que movimenta não só a Expoacre, mas a Cavalgada também movimenta o turismo, a economia e o nosso estado. Dentro do segmento do turismo e do empreendedorismo, as expectativas são as melhores possíveis”, espera.

Para muitos, a participação também é uma tradição. Beatriz Junqueira, acadêmica de direito, participa desde pequena. “Sempre participo desde criança, eu e toda a minha família. Meus primos e toda a minha família são competidores, de vaquejada, laço e este ano estou achando bem organizado. A intenção é cobrir a Expoacre todos os dias”, disse.

Já para alguns, esta é a primeira vez que participam do evento. Ricardo Augusto, da Transacreana, é vaqueiro e diz que esse é seu ambiente. “Apesar de ter saído da colônia, eu tô gostando de estar nesta festa. O que mais gosto é de ver a tropa e encontrar os amigos”, disse.

A assessora Giovanna Moura também faz questão de sempre marcar presença. “É gratificante porque é uma tradição. Aqui na nossa cidade, tem gente que espera o ano todo pela Cavalgada e é sempre muito bom estar aqui no meio. A festa é muito boa e eu participo desde criança, é coisa de família mesmo. Eu monto desde os 5 anos e na Expoacre, a ideia é ir as nove noites”, disse.

Pilotando um quadriciclo, o estudante de medicina João Messias conta que sempre ia à festa com o pai. “A gente sempre se encontrou na Cavalgada, de cavalo ou quadriciclo e este ano a expectativa é muito boa. Tô achando muito organizado.”

Uma festa dessa proporção precisa garantir que as pessoas possam se divertir sem ocorrências. Pensando nisso, o Detran pôs em prática todo o planejamento para que tudo fluísse da melhor maneira.

“Nosso objetivo maior aqui é garantir a segurança das pessoas que vieram para esta grande festa. A gente compreende que todo mundo que vem para cá, vem para se divertir. Nós temos um planejamento feito há mais de um mês para executar na Cavalgada. Nós estamos aqui com toda a equipe do Detran, do batalhão de trânsito e as forças de segurança também para preservar a vida das pessoas”, pontuou.

O Detran também está reforçando a campanha de conscientização para evitar a mistura de álcool e direção.

“Os condutores que vierem para esta festa precisam sempre ter a consciência de não ingerir bebida alcoólica sob a direção. A gente está aqui para coibir todo e qualquer tipo de crime de trânsito.”