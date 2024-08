Brasil enfrentará nova onda de calor no início de setembro; veja como fica o Acre

Uma nova massa de ar quente e seco vai se estabelecer sobre o Brasil no decorrer da primeira semana de setembro e iremos entrar em um novo padrão de onda de calor já a partir da segunda-feira (02).

As ondas de calor nesta época do ano e no mês de setembro já são super comuns em grande parte do Brasil, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste, mas nos últimos anos elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também.

Os modelos meteorológicos indicam que desta vez o período seja maior; é possível que em algumas áreas o calor ainda persista até meados da segunda quinzena do mês; condição que precisaremos monitorar e atualizar, assim como o calor, a expectativa é de chegada de chuva sobre a maioria destas áreas apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro!

É comum termos ondas de calor ainda no inverno?

A primavera começa oficialmente no domingo, 22 de setembro de 2024 e se estende até o sábado, 21 de dezembro de 2024. A reta final do inverno vai ser marcada por muito calor no país; o que não é atípico. O período de insolação já é maior, a radiação solar já é mais intensa, conforme a gente se aproxima do equinócio da primavera, como o tempo continua seco ainda com condições hídricas de inverno, isso favorece o maior aquecimento do solo e do ar também! Isto tudo somado aos dias cada vez mais longos faz com o que o ar quente ganhe cada vez mais força.

Onda de calor no Brasil a partir desta segunda, 02 de setembro

Atenção!

A primeira forte frente fria do novo mês deve avançar apenas a partir do dia 19 de setembro, começando a movimentar um pouco a atmosfera e trazendo um ar mais frio, reduzindo o calor em alguns estados. Mas até lá, a maior parte do Brasil deve enfrentar dias de calor extremo com índices muito baixos de umidade do ar, similares aos de regiões desérticas, o que agrava ainda mais a situação de queimadas sobre o Brasil Central.

A umidade do ar ainda pode atingir valores em emergência – abaixo dos 12% em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, centro-norte, nordeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás.

Com a condição de tempo seco e a atmosfera “parada” a concentração de poluentes também aumenta e a qualidade do ar deve ficar bem prejudicada no decorrer dos próximos dias!

Painel diário de temperaturas de 02 a 07 de setembro

Esta pode ser a onda de calor mais forte que as duas primeiras que tivemos no começo do ano de 2024 (em março/abril e maio), em termo de duração e de temperaturas – os limiares podem extrapolar em muitas cidades, principalmente do interior do país, mas, considerando o padrão de maio, tivemos neste mesmo ano, uma que para os padrões daquele mês, também foi forte e com vários recordes de calor.