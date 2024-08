Oropouche cresce 620% e MPF abre investigação: “acompanhar as providências no Acre”

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para acompanhar as providências adotadas em relação a um possível surto da febre do oropouche, no Acre. O estado registrou, apenas em 2024, 436 casos da febre, inclusive com a morte de um recém-nascido. Trata-se de um número 620% superior ao registrado no ano passado. De acordo com o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, responsável pelo caso, 21 dos 22 municípios do Acre possuem algum registro da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contabilizou 7.848 casos da febre somente este ano, sendo que em 2023 foram registrados 831 casos. Ainda de acordo com a pasta, a febre oropouche é uma arbovirose causada pelo vírus oropouche (OROV), que é transmitido principalmente por um inseto da espécie Culicoides paraensis, conhecido como maruim, meruim, muruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue e de outras arboviroses: febre, dor de cabeça, dor muscular e articular.