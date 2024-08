Lula reforça que não reconhece vitória de Maduro na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (30) que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela , cujo resultado foi contestado pela oposição, e voltou a cobrar transparência na divulgação das atas eleitorais.

A declaração foi dada em entrevista ao programa de rádio de João Pessoa, na Paraíba, onde realiza uma visita oficial.”Não aceito nem a vitória dele nem a da oposição. Eu acho que tem um negócio, a oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Então, nós estamos exigindo a prova.

Obviamente que ele tem o direito de não gostar porque eu falei que era importante que convocassem novas eleições”, afirmou Lula.

Comentando a crise no país vizinho, o petista disse ainda que não tem “relação ideológica” com chefes de Estado e explicou que não era responsabilidade da Suprema Corte da Venezuela dar o parecer sobre as atas de votação.

Por fim, enfatizou que já “ajudou muito” a nação liderada por Maduro, mas que ele terá que assumir as consequências de seus atos. “Ele arque com as consequências do gesto dele. E eu arco com as consequências do meu gesto. Eu tenho consciência política de que eu tentei ajudar muito, mas muito e muito”, concluiu o presidente.