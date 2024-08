Vira-lata caramelo invade casamento e rouba a cena ao deitar no véu da noiva; assista

O vira-lata caramelo já passou da hora de virar patrimônio nacional por ser um verdadeiro representante do Brasil. Com sua simpatia e capacidade de estar em todos os lugares improváveis, os cãezinhos são um dos mais queridos entre os brasileiros.

Um cachorro caramelo provou isso ao invadir uma igreja em Ribeirão Claro, no Paraná, e roubar a cena de uma cerimônia de casamento após deitar e rolar no véu da noiva, quase como se estivesse dando a sua benção.

O registro, que viralizou nas redes sociais, mostra o casamento entre Maire Calegari e Cleiton Henrique, que foram surpreendidos pelo cãozinho curioso, que decidiu se esticar no véu enquanto a noiva caminhava até o altar.

“Meu casamento com participação especial do caramelo”, declarou o noivo, se divertindo com o momento.

Ainda segundo o noivo, o cãozinho demonstrou resistência para deixar o local, admirado com a festividade e doido para dar outra rolada na roupa da noiva. No enanto, o animal precisou ser espantado para encerrar a cerimônia.

Confira:





Fonte: BNEWS