VÍDEO: ‘Não roubei nada’, declara menino de 7 anos vítima de racismo por gerente de loja

Uma cena triste, que evidencia como o racismo segue presente na sociedade, tem repercutido nas redes sociais esta semana. Em um vídeo, capturado por câmeras de segurança, um menino negro, de apenas 7 anos, apareceu constrangido e assustado após ser acusado injustamente de roubo em uma loja de doces, na Zona Leste de São Paulo.

O caso ocorreu na última quinta-feira (22), quando um menino, acompanhado de sua mãe, foi abordado por um funcionário da loja na fila do caixa, alegando que a criança havia comido um pacote de bolachas sem pagar.

“Não roubei nada”, comentou a criança, assustada com a acusação realizada na frente de outros clientes e funcionários do estabelecimento.

A mãe do menino, Giovanna Santos de Oliveira Brasil, de 25 anos, registrou a declaração do seu filho e chorou ao ver sua criança passar pela a injustiça e preconceito. A comerciante compartilhou o registro nas redes sociais e denunciou o gerente de racismo.

Câmeras de segurança do local mostraram o momento que o funcionário da loja Magic Doces, na Cidade Tiradentes, apareceu falando sobre o suposto furto. No enanto, as imagens mostram o contrário, constatando que o menino em momento nenhum havia roubado nada da loja.

A família havia realizado uma compra de R$ 500 no local, pois o aniversário do menino estava chegando e eles queriam realizar uma festa com direito a todos os lanches favoritos da criança. “Não piso mais lá”, disse a mãe, comovida.

Giovanna Santos procurou a Polícia Civil, que registrou o ocorrido, no 44º Distrito Policial (DP), Guaianazes, como apenas uma “calúnia”, ignorando o visível racismo presente no comportamento do gerente. Ao G1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelou que iria aprofundar as investigações.

“O caso citado foi registrado no 44° DP e é investigado pelo 54° Distrito Policial (Cidade Tiradentes), responsável pela área. A autoridade policial vai ouvir os envolvidos e analisa as imagens, visando esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Cabe ressaltar que a tipificação inicial do boletim de ocorrência não é definitiva, e pode ser alterada ao decorrer das investigações”, informaram.

No vídeo viral, a mãe conversa com o filho após o ocorrido lamentável. “Eu sei que você não roubou, meu amor. Eu sei… mamãe sabe que você não roubou. A mamãe sabe o filho que ela educa, viu?! Não precisa ficar assustado, não, tá bom? A mamãe tá aqui, tá?”, tranquilizou.

A mãe deu detalhes sobre como ocorreu a abordagem. “O gerente disse: ‘A gente viu pelas câmeras seu filho pegando as bolachas, comendo e escondendo o pacote vazio atrás das prateleiras. Pedimos as imagens. Ele subiu para olhar as imagens e, quando voltou e perguntei sobre as imagens, ele disse que, infelizmente, não tinha imagens, houve engano e pediu desculpas”, comentou.

“Somos os únicos negros aqui na fila e vocês chegaram só na gente”, declarou na ocasião.

Logo após o constrangimento, a mulher informou que pegou o telefone e começou a gravar. “Sofremos constrangimento e racismo. Nós nunca passamos por isso na vida. Olhar racista a gente sofre, mas de chegar nesse ponto de ser abordado na frente de todo mundo jamais tinha ocorrido. Se ele tivesse tido bom senso de chegar na gente de cantinho… mas ele já chegou acusando”, relatou.

Posteriormente, a loja emitiu uma nota explicando o ocorrido e confirmando que a criança de fato não havia furtado nada.





Fonte: BNEWS