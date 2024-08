Entregadores por aplicativo perseguiram, agrediram e supostamente mataram um motorista, nesta terça-feira (27), em Manaus (AM). A atitude aconteceu após a vítima atropelar um motoboy e fugir do local sem prestar socorro, antes de ser encontrada.

Revoltado com a situação, o motociclista atropelado reuniu outros colegas de profissão para perseguirem o homem, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).





Fonte: Bnews