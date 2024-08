Vídeo: Motorista atropela cavalos na rua de propósito e é preso; veja as imagens

Um homem de 32 anos foi preso nesta quinta-feira (29/8), em Vicentinópolis (GO), a 161 km de Goiânia, por atropelar de propósito cavalos que estavam na lateral de uma avenida da cidade.

Toda a movimentação do indivíduo, que conduzia um Ford Ka, foi registrada por câmeras de segurança. O caso ocorreu no final da tarde do dia 4 de agosto e vinha sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), desde então.

As imagens mostram o homem dirigindo perigosamente e em alta velocidade pela via, quando, de repente, ele joga o carro contra a aglomeração de pessoas e cavalos. O grupo havia participado de uma cavalgada no município e aguardava para embarcar os animais.

Veja:

Dois cavalos foram atropelados

Dois cavalos foram atingidos pelo veículo. Um deles, segundo a polícia, ficou lesionado e precisou de atendimento veterinário. O homem fugiu do local, após o ato, e, segundo a polícia, chegou a ameaçar pessoas da cidade para que o vídeo não fosse divulgado.

Conforme as investigações, o grupo que acompanhava os animais era formado por pessoas de várias idades, inclusive crianças. A ação do homem poderia ter gerado algo muito mais grave.

Após obter as imagens e iniciar as diligências para identificar o suspeito, a polícia entrou com pedido de prisão preventiva e teve a solicitação atendida pela Justiça. O homem será indiciado por maus-tratos a animais, direção perigosa, fuga do local de acidente e ameaça.