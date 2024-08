VÍDEO: Homem provoca estragos em aeroporto após ser impedido de embarcar para os EUA

Um haitiano causou tumulto no Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile, após ser impedido de embarcar para os Estados Unidos em um voo da American Airlines. A informação é do portal Daily Mail.

De acordo com informações da polícia chilena, o homem, que trabalha na área da construção civil, portava ferramentas em sua bagagem e, ao ser informado de que não poderia viajar por não possuir o visto americano, perdeu o controle.

Em um ataque de fúria, o passageiro utilizou um martelo para destruir o balcão de atendimento da companhia aérea, além de quebrar cinco computadores e seis televisores.

Santiago do Chile 🇨🇱 Um haitiano que descobriu que lhe venderam uma passagem aérea falsa para Miami destruiu um balcão de check-in da American Airlines no Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile. pic.twitter.com/bMjv426in9 — Maria P (@damadanoite14) August 29, 2024

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem, visivelmente alterado, promove o estrago no aeroporto, enquanto outros passageiros tentam se afastar da confusão.

A Polícia de Santiago foi acionada e prendeu o haitiano em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia e responderá pelos danos causados. A American Airlines, por sua vez, informou que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros envolvidos no incidente e que irá tomar as medidas cabíveis para reparar os danos ao seu equipamento.

A companhia aérea chilena estima que o prejuízo causado pelo ataque seja de cerca de 20 milhões de pesos chilenos, o equivalente a aproximadamente R$ 121 mil.

Fonte: Bnews