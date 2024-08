Vou me basear no editorial do ac24horas, “A verdade por trás dos números”, para esclarecer um assunto de interesse público: as pesquisas eleitorais no Acre. Começo mencionando um clichê frequentemente utilizado – “Os números não mentem”. Este é um ditado comumente quando tentam persuadir alguém de sua honestidade, quando, na realidade, o oposto pode ser verdadeiro.

No entanto, é crucial entender que, embora os números possam não mentir, a interpretação deles pode ser manipulada. Portanto, é essencial avaliar as pesquisas eleitorais de maneira crítica e informada para compreender a verdade por trás dos números.

Ao contratar um instituto reconhecidamente íntegro para tornar o processo eleitoral mais transparente, o ac24horas presta um relevante serviço à democracia porque os números não mentem, mas os homens sim. A verdade por trás deles precisa ser garimpada, inclusive pela Justiça Eleitoral.

A eleição é um cenário de estratégia e simulações. Assim como no truco, a habilidade de blefar é essencial, porém, difere consideravelmente do pôquer, onde os jogadores mantêm um silêncio absoluto, sem sequer piscar.

No truco, os participantes podem gritar, chegando até a subir na mesa e gritar. Quando um jogador exclama “truco”, o valor da rodada aumenta para três pontos, ao invés de apenas um. As pesquisas funcionam como as cartas deste jogo. Quem blefar mais pode vencer.

Zap, ladrão! Três! Seis! É nove, ladrão! Vida que segue porque a vida não se resume em uma eleição, muito menos em uma partida de pôquer, truco ou pesquisas mal-intencionadas produzida por homens que mentem.

“O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus”. (Paulo, Apóstolo de Cristo)

. Questionários com perguntas homofóbicas, racistas, machistas e sexistas feitas para as bandas do Juruá…

. Com o argumento de ser para “consumo interno”; não serão registradas nem publicadas…

. Se o MP tiver acesso, a cobra fuma, a jiripoca pia e a porca torce o rabo!

. O Instituto Delta tem um histórico de credibilidade em suas pesquisas eleitorais no Acre.

. Diferentemente de outros ligados às prefeituras ao longo da gestão.

. Subestimar o poder econômico e político de quem está no poder é muita pretensão da oposição, mas vez por outra acontece.

. A candidatura da oposição no Vale do Acre ao menos está servindo para obrigar a gestão a fazer nos bairros periféricos o que não fez em 7.8 anos.

. A oposição tem um papel importante na eleição e na democracia.

. Força quem está no poder a sair do marasmo, da pasmaceira e a gastar dinheiro com o eleitorado.

. Uma eleição comprada é uma conquista desonesta sem mérito e sem honra.

. Nos dias de hoje ainda existe alguém que considera mérito e honra?

. Tem, sim, o advogado e professor Sanderson Moura, vice na chapa do Dr. Jenilson Leite, do PSB.

. O Antônio Morais sempre foi um excelente vereador, herdou do pai o gosto pela política e por gente.

. Tem mucura no galinheiro, Macunaíma?!

. Tem sim!

. Bom dia!