MPAC denuncia assessor parlamentar por violência doméstica em Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul, denunciou o assessor parlamentar Madson de Castro Camili por lesão corporal grave e violência psicológica contra sua ex-esposa, agravadas pelo contexto de violência doméstica.

A denúncia baseia-se em laudos e depoimentos que apontam múltiplos atos de violência física e psicológica, configurando sérias violações à integridade e dignidade da vítima.

O MPAC requer, ainda, medidas protetivas de urgência, como a proibição de aproximação e contato com a vítima, e a participação obrigatória do denunciado em grupos reflexivos sobre violência doméstica.

Atualmente, a mulher está sendo acompanhada pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão auxiliar do MPAC.