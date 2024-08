Atacante do Cruzeiro perde pênalti e familiares se envolvem em briga nas arquibancadas; assista

O empate de 0 a 0 entre Cruzeiro e Botafogo, na quarta-feira (28), pela Série A do Brasileiro, no Mineirão, foi marcado por um clima tenso. Familiares do cruzeirense Kaio Jorge se envolveram em confusão nas arquibancadas após o atacante perder um pênalti.

Segundo relatos de testemunhas, a mãe e um amigo do atleta protagonizaram uma briga com torcedores. Veja as imagens:

Pau cantou e a família do Kaio Jorge não curtiu as críticas! pic.twitter.com/wCHlQmwx3v — INSTA: GERALCELESTE (@_GeralCeleste) August 29, 2024

Ainda de acordo com relatos, uma torcedora do Cruzeiro estava na região das tribunas, próximo aos camarotes, e teria sido agredida por um amigo do atacante. A mãe do atleta também foi acusada de agressão.

A torcedora foi conduzida pela Polícia Militar para esclarecimentos do caso. Kaio Jorge não ficou no estádio, mas representantes do Cruzeiro acompanharam a ocorrência na delegacia do Mineirão.

Fonte: BNEWS