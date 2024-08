ALERTA PARA CUIDADOS COM A SAÚDE POR CAUSA DO FUMACEIRO NO ACRE

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre emitiu nesta quarta-feira, 28, novas orientações à população sobre os cuidados essenciais para proteger a saúde durante a temporada de queimadas, que agrava a qualidade do ar e reduz a umidade, trazendo riscos significativos à saúde pública.

Segundo Marcos Malveira, coordenador do Centro de Operações de Emergências em Saúde (Coes), as medidas preventivas são fundamentais, especialmente para grupos de risco como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

“Primeiramente, é importante entender que a fumaça e a baixa umidade do ar podem causar vários problemas de saúde. A fumaça contém partículas finas que podem irritar os olhos, nariz e garganta, além de agravar doenças respiratórias como asma e bronquite. Já a baixa umidade do ar pode ressecar as vias aéreas respiratórias e a pele, além de aumentar o risco de infecções respiratórias. Pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença na sua saúde e bem-estar”, explicou Malveira.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou a importância das medidas preventivas e mencionou o suporte do Ministério da Saúde no monitoramento e orientação da população. “Além dos esforços de combate ao fogo, é fundamental que a população seja orientada sobre como se proteger, evitando, dentro do possível, a exposição aos poluentes. Estamos alinhados com as recomendações do Ministério da Saúde, que destacam a necessidade de aumentar a ingestão de líquidos, reduzir o tempo de exposição e utilizar máscaras adequadas”, afirmou.

O Ministério da Saúde recomenda as seguintes medidas para proteger a saúde da população:

Aumentar a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e protegidas;

Reduzir ao máximo o tempo de exposição ao ar poluído, permanecendo em locais ventilados, com ar-condicionado ou purificadores de ar;

Manter portas e janelas fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas;

Evitar atividades físicas nos horários de maior concentração de poluentes e entre 12h e 16h, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas;

Utilizar umidificadores de ar dentro de casa para aumentar a umidade do ambiente. Alternativamente, pode-se colocar bacias com água ou toalhas molhadas em locais estratégicos;

Utilizar máscaras do tipo cirúrgica, pano, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas. Máscaras respiradoras tipo N95, PFF2 ou P100 são recomendadas para a população em geral para proteção contra partículas finas;

Grupos de risco, como crianças menores de 5 anos, idosos e gestantes devem redobrar a atenção e buscar atendimento médico ao menor sinal de dificuldade respiratória.

Pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, imunológicos, entre outros, devem:

Buscar atendimento médico para atualizar seu plano de tratamento;

Manter medicamentos e itens prescritos pelo profissional médico disponíveis para o caso de crises agudas;

Buscar atendimento médico na ocorrência de sintomas de crises;

Avaliar a necessidade e segurança de sair temporariamente da área impactada pela sazonalidade das queimadas.

Essas orientações visam minimizar os impactos negativos da fumaça e da baixa umidade, promovendo a saúde e o bem-estar da população acreana durante este período crítico.

Visualizações 1