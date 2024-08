Água tratada chega a mais uma comunidade rural de Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul existem poços que são administrados pelo governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), e alguns pela prefeitura. Na última semana, a Prefeitura concluiu uma obra de ampliação da rede de distribuição de água em Cruzeiro do Sul, beneficiando 17 famílias que vivem no Ramal do Monteiro, na periferia da cidade. A ampliação da rede de abastecimento, de responsabilidade do Município, contou com a contribuição do Saneacre na elaboração do projeto técnico. Ao todo, a prefeitura construiu 400 metros de rede, levando o líquido precioso à entrada das residências.

De acordo com o presidente do Saneacre, José Bestene, a obra foi reivindicada pela comunidade local. “Este é o resultado de mais uma parceria entre o Estado e as prefeituras, que conta com intermédio do Legislativo”, comentou o presidente da autarquia.

João Teixeira, morador da localidade beneficiada, demonstra o seu contentamento com a obra. “Era o que a gente mais queria. Graças a Deus deu certo. Agradeço a todos os envolvidos”, falou.

Com a conclusão da obra, as famílias residentes no Ramal do Monteiro estão recebendo água tratada diretamente nas torneiras. “É com estas parcerias que o governo do Estado alcançará sua meta de universalizar a distribuição de água tratada em todo o estado”, observa Bestene.

