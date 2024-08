VÍDEO: Tripulantes que estavam em veleiro à deriva são resgatados pela Marinha

A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) tomou conhecimento, na madrugada desta quarta-feira (28), por meio do canal de Emergências Marítimas (185), de uma ocorrência envolvendo um veleiro, denominado “Guardião”, que estava à deriva a 20 milhas náuticas (cerca de 37 km) de Porto Seguro, com dois tripulantes a bordo.

De acordo com informações da Marinha do Brasil (MB), a embarcação teria saído da cidade de Vitória, no Espírito Santo, no dia 26 de agosto, com destino à Salvador, quando apresentou avarias no leme. Após tomar conhecimento do ocorrido, a DelPSeguro iniciou, em coordenação com o Salvamar LESTE do Comando do 2⁰ Distrito Naval, a operação de Busca e Salvamento (SAR).

Atuaram na operação embarcações da DelPSeguro; uma aeronave UH-12 Esquilo, pertencente ao 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral; e o Navio-Patrulha Gravataí, que fica sediado em Salvador e foi até a localização indicada. Na ocasião, também foi acionado o Plano de Auxílio Mútuo, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que estivessem navegando nas proximidades.

No início da tarde desta terça, após contato realizado por militares da aeronave com os tripulantes do veleiro, foi constatado que os tripulantes estavam bem e não necessitavam de auxílio. Eles estavam se dirigindo para Porto Seguro, onde chegaram por volta das 16h.

O uso da aeronave, que estava em deslocamento de Salvador para a Base Aérea de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, permitiu que a embarcação fosse localizada de maneira mais ágil. Quando o veleiro chegou em Porto Seguro, uma equipe de Inspeção Naval verificou a situação dos tripulantes, que passam bem. Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será aberto e conduzido pela DelPSeguro.

