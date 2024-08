VÍDEO: Suspeitos em veículo branco tocam o terror e promovem arrastão; Veja

Mulher estava com criança quando foi alvo de arrastão | Bnews - Divulgação Reprodução

Mulher estava com criança quando foi alvo de arrastão | Bnews - Divulgação Reprodução

Uma câmera de segurança instalada na Rua do Oriente, no bairro Alto do Peru, em Salvador, flagrou mais uma ação criminosa que está assombrando moradores. Por volta das 17h de terça-feira (27), homens promoveram um arrastão na localidade e levaram pertences de populares.

Conforme as imagens, os suspeitos chegaram em um veículo branco, modelo Ford Ka, e pararam no meio da rua. Um deles desceu do carro e abordou uma mulher, que estava na companhia de uma criança, e levou pertences dela.

Segundo informações enviadas ao BNews, outras pessoas foram vítimas da ação criminosa. De acordo com uma moradora, os assaltos eram realizados de moto, mas agora os suspeitos também estão utilizando carros para agir na localidade.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que 9ª CIPM, que atua na região, não foi acionada para a ocorrência.