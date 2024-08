VÍDEO: Motorista escapa da morte após carreta com botijões de gás pegar fogo

Um trecho de Livramento de Nossa Senhora, cidade no sudoeste da Bahia, ficou interditado, na noite desta terça-feira (27). Isso porque uma carreta que transportava botijões de gás pegou fogo na BA-152. Antes do veículo explodir, o motorista pulou às pressas.

Logo em seguida, o automóvel ficou completamente tomado pelas chamas. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor passava perto do portal do município, rumo à Paramirim, quando notou que a parte de trás do caminhão pegou fogo.

Assista:

Rapidamente, o homem parou e escapou sem ferimentos, porém o fogo consumiu até mesmo a carga.

Fonte: BNEWS