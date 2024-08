VÍDEO: Juíza xinga e bate boca com advogada durante audiência virtual

A juíza Cleuza Gonçalves Lopes, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), em Goiânia, xingou e, numa audiência na semana passada, disse odiar presidir audiências virtuais. Lopes afirmou ainda que teria uma “alegria enorme” se deixasse de julgar o processo em questão.

De acordo com informações do Portal Metrópoles, a audiência da Justiça do Trabalho aconteceu no último dia 20. A advogada apontou que a magistrada havia cometido um erro ao preencher a ata da sessão.

“A ata é minha, eu escrevo o que eu quiser nela. Que merda de diferença faz? É sso mesmo. Odeio fazer audiência virtual. Odeio. E não é pouco não. Todo mundo acha que é juiz nas audiências virtuais”, disparou a juíza.

Veja o vídeo:

⏯️ “Que m3rda de diferença faz?”, diz juíza em audiência “Odeio fazer audiência virtual”, diz juíza Cleuza Gonçalves Lopes, do TRT-18; juíza e tribunal não comentam xingamento de magistrada Leia na coluna @guilherme_amado: https://t.co/DQuyVtzJUX pic.twitter.com/CULXFpd1T4 — Metrópoles (@Metropoles) August 28, 2024

A advogada se queixou de que a juíza estava tratando uma testemunha de modo diferente em relação aos outros depoimentos do processo.

“Olha, que bonitinho, depois de 40 anos eu estou aprendendo como é que pergunta para testemunha”, ironizou a magistrada.

Ainda de acordo com o Metrópoles, procurada, a juíza Cleuza Gonçalves Lopes não respondeu. O TRT também não comentou as declarações da juíza e afirmou que a audiência virtual em questão está em sigilo e que sua divulgação é uma “violação legal”.

Fonte: BNEWS