Em celebração aos 20 anos do Parque Estadual Chandless (PEC), o governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), promoverá um seminário especial no dia 5 de setembro. O evento será realizado em Rio Branco, no auditório do Museu dos Povos Acreanos, das 8h às 17h, e contará com uma série de atividades dedicadas à comemoração da data.

A ação também faz parte das atividades da Sema em alusão ao Dia da Amazônia, celebrado no dia 5 de setembro. As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do link: https://www.even3.com.br/seminario-20-anos-parque-estadual-chandless-481144/, até o dia 4 do próximo mês.

O seminário incluirá mesas-redondas que abordarão temas como fortalecimento comunitário e potencialidades do PEC e a gestão de paisagens. Os participantes também terão a oportunidade de assistir a um documentário comemorativo, que destacará a trajetória e os marcos do parque ao longo dos anos.

Durante as mesas-redondas, serão discutidos diversos assuntos, incluindo o Programa Monitora, o uso público com ênfase no birdwatching – modalidade de turismo para amantes de pássaros –, a população residente no PEC, os instrumentos e acordos de gestão, e as áreas vizinhas do Plano Estratégico de Áreas Protegidas (PNAP) e Reserva Comunal do Alto Purus (RCAP).

A secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, falou sobre a importância do seminário como um espaço para aprofundar o diálogo sobre a gestão e conservação do parque.

“Temos a missão de gerir uma área reconhecida por sua alta integridade ambiental. Ao longo desses 20 anos, o Clandless não só recebeu visitantes de diversas partes do mundo, mas também se tornou um berço para pesquisas científicas de grande importância e tem sido um símbolo de nossa dedicação à conservação e preservação ambiental. Este seminário é uma oportunidade para abrir diálogo em prol da maior eficiência da gestão do parque”, afirmou.

Criado no dia 2 de setembro de 2004, o Parque Estadual Chandless é a maior unidade de conservação (UC) estadual do Acre. São mais de 690 mil hectares de área protegida de maneira integral, o que equivale a 4% de todo o território acreano.

O Chandless foi criado por meio do Decreto nº 10.670, que instituiu o primeiro parque de responsabilidade do Estado. Distribuído entre os municípios de Manuel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, a UC detém uma das áreas mais ricas em biodiversidade, um patrimônio genético com a presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Sua principal característica são as florestas de bambu.

