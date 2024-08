Mulher relata preconceito por “dividir” marido com mais duas esposas; entenda

Uma mulher viralizou recentemente em um programa no YouTube, Love Don’t Judge, ao mostrar que vive um amor poligâmico com seu marido, o “dividindo” com mais duas esposas. As informações são do Metropóles.

Stephanie e seu esposo, Mazayah, que vivem nos Estados Unidos, tinham um relacionamento antes dele começar a namorar Rose. Ele contou que não conseguia manter um relacionamento monogâmico e, por isso, resolveu apresentar as duas, começando assim um relacionamento poliamoroso.

“Decidimos trazer outras mulheres para nossa vida quando nos separamos. Pensamos: ‘Vamos arrumar outra namorada’, porque [Stephanie] é bissexual”, disse Mazayah.

Depois de Rose, os três começaram a namorar com outra mulher, chamada Dezaray. O homem ainda paga cirurgias para elas, incentivando-as a malharem em busca de um “corpo ideal” e ele gosta de que elas usem roupas e cores iguais. “Nós meio que seguimos o mesmo esquema de cores”, comentou a primeira esposa.

Além disso, Stephanie relatou que sofreu muito preconceito com seu relacionamento “não convencional” e com a chegada da terceira mulher, a situação ficou ainda pior. “É engraçado porque provavelmente estamos em um relacionamento poliamoroso há mais tempo do que a maioria dos relacionamentos monogâmicos”, rebateu o rapaz.

As três também chegaram a comentar que passam horas se exercitando. “As pessoas podem pensar que Mayzayah está tentando nos controlar, por causa da dinâmica que elas não entendem, mas elas não estão em nosso relacionamento. “Não estamos sendo forçadas a fazer nada, se quisermos sair, podemos sair”, disse Rose.

“Ser uma esposa ‘irmã’ é um grande benefício, pois temos uma amiga de longa data com quem podemos contar.”, Stephanie acrescentou.

