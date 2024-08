VEJO SEMPRE com simpatia e registro, quando aparecem mulheres disputando um cargo majoritário. Nesta eleição, a maioria que disputa o mandato de prefeito, é de homens. Mas já há um número maior de mulheres na briga pelas prefeituras. Se vão ser eleitas, não tenho bola de cristal, isso é lá com a sua majestade, o eleitor. Mas suas candidaturas servem de incentivo para que outras mulheres entrem na política para quebrar o ciclo tradicional do machismo, majoritário nas eleições para as prefeituras. São candidatas, nesta campanha: Rosana Gomes (Senador Guiomard), Sara Frank (Capixaba), Leila Galvão (Brasileia), Jéssica Sales (Cruzeiro do Sul) e, Néia (Tarauacá).

NÃO BRIGO COM PESQUISA

NÃO BRIGO com pesquisa, mas em respeito ao leitor que mandou indagação sobre a última pesquisa que deu empate técnico entre Tião Bocalom (PL) e Marcus Alexandre (MDB), eu publico: “Crica, como é que o Marcus Alexandre caiu 9 pontos em uma semana, sem nenhum fato novo negativo? Como é que o Emerson Jarude aparece como o mais rejeitado, se nunca foi gestor público? Como é que o Bocalom aparece como sendo mais popular que o governador Gladson Cameli? Não soa estranho?” São pontos levantados por um leitor, que deixo para indagação dos demais leitores.

PESQUISA É MOMENTO

É BOM lembrar sempre que cada pesquisa representa um momento, e que os números podem se alternar para cima e para baixo nas pesquisas que virão. As pesquisas que vão dar um norte mais seguro serão as da semana antes da votação. Por isso é que não brigo nunca com pesquisa.

FOI UM BOM VEREADOR

MESMO sendo da base do prefeito Tião Bocalom, o vereador Samir Bestene (PP) nunca deixou de reivindicar melhorias para os mais diversos setores da cidade. Faço o registro, porque não olho a cor partidária e, também, para ser justo.

MUITO FRAQUINHA

É PARA ser mais franco ainda, essa atual bancada na Câmara Municipal de Rio Branco, no geral, foi bem fraquinha. Se salvaram no máximo quatro vereadores com uma boa atuação. Os demais, se perderem a eleição, ninguém vai sentir as suas faltas.

GRANDE RENOVAÇÃO

POR ISSO é que acredito numa grande renovação, se somando ao fato de que há um grande número de novos candidatos com forte estrutura de campanha, como há muito tempo não se via.

DISPUTA DOS VOTOS

OS VOTOS da Igreja Batista do Bosque são disputados por três candidatos a vereador, fiéis daquela denominação religiosa: Jamyl Asfury (PL), Joabe Lira (UB) e Zé Lopes (REPUBLICANOS).

ÚNICO CANDIDATO

COM base na Igreja Universal teremos o candidato Jó da Universal (MDB); e na Igreja Quadrangular, o candidato Jessé Cruz (MDB). E Elias Macedo (PSDB), da Assembleia de Deus. É bom lembrar sempre que o voto evangélico é tão quebrado como arroz de terceira. O Pastor não manda nos votos. As últimas eleições têm mostrado esse panorama.

RODADAS DE PESQUISAS

A PRÓXIMA semana deverá ser aberta com rodadas de pesquisas registradas, realizadas em vários municípios. É bom, para mostrar o momento eleitoral.

PORQUE CONFIO

PODE haver a indagação porque sempre cito os dois institutos acreanos, o DELTA e o Data Control, como confiáveis. Por dois motivos: têm acertado os números das últimas eleições; e não podem errar, porque são daqui, e não podem perder o principal capital, que é a credibilidade.

PODE ESQUECER

OS CANDIDATOS a vereadores podem esquecer carreatas, passeatas, ficarem colado nas agendas dos candidatos a prefeito, porque isso não dá voto. O que dá voto são as reuniões nos bairros e visitas às casas dos eleitores.

SEGUNDO TURNO

A ELEIÇÃO em Rio Branco pode ser decidida no primeiro turno, mas não creio nisso, acredito mais numa decisão de segundo turno. Nenhum dos dois candidatos da ponta se distanciou do outro. O que vai definir, é a votação que será obtida pelos candidatos Emerson Jarude (NOVO) e Jenilson Leite (PSB).

TEM QUE CHECAR

O PARLAMENTAR tem todo o direito de criticar o gestor público, mas tem que se cercar de dados para não entrar numa furada. A contratação de uma empresa pela Secretaria Estadual de Educação para fazer o monitoramento eletrônico nas escolas, não significa que haverá demissão de vigilantes. Os dois sistemas de segurança não se anulam, são contextos distintos. Não haverá a revogação dos contratos que empregam vigilantes armados. Outro detalhe: quem contrata e demite vigilantes são as empresas do setor, e não o secretário Aberson Carvalho. E todo o processo de contratos é submetido aos órgãos de controle, como MP e TCE. Essa é a verdade.

GUARDEM DUAS VAGAS

QUANDO se tratar de eleição para vereador de Rio Branco, guardem sempre duas vagas para as chamadas surpresas eleitorais. São candidatos que, geralmente, não aparecem na mídia, mas acabam se elegendo.

MUITO MAIS INFLUÊNCIA

O USO da máquina municipal tem maior influência na eleição do candidato a prefeito, nos municípios menores. Em Rio Branco o seu peso é muito relativo.

MAIOR PROJEÇÃO

UM FATO não se deve negar: o Jorge Viana deu uma maior amplitude e projeção à APEX, do que no governo Bolsonaro, quando o órgão servia apenas como cabide de emprego.

FALTA A LIRA

A TURMA dos negacionistas ambientais e que acreditam ainda que a terra é plana, se deliciam com as queimadas na Amazônia. Para se igualarem ao imperador romano Nero, que tocava uma lira (instrumento musical) enquanto Roma pegava fogo, só falta a lira.

UMA VAGA

O UNIÃO BRASIL pode fechar o pacote elegendo em torno de três vereadores. Não tenho nem dúvida em afirmar que, uma das vagas deverá ficar com o ex-secretário municipal, Joabe Lira (UB).

NUNCA ACONTECEU

NÃO me lembro de ver uma concentração tão grande de fortes candidatos a vereadores de Rio Branco, como na chapa do PP. Quem pensar em se eleger, tem que projetar uma votação acima de 2 mil votos.

SEM MUDANÇA

CONHEÇO poucos políticos que conseguem fazer uma leitura fria de uma campanha eleitoral, como o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). Na sua visão, os fatos em Rio Branco favorecem a eleição do Marcus Alexandre (MDB) a prefeito.

SABE OPERAR

O CANDIDATO a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP), é muito forte. Mas é bom não dar como favas contadas a derrota da prefeita Néia (PDT). Está na máquina; e seu marido, o ex-deputado federal Jesus Sérgio, sabe operar em uma campanha. Será uma boa disputa.

NÃO TENHO PROBLEMA

DESDE que sejam registradas, não tenho nenhum problema em publicar pesquisas para prefeito. Não me interessa quem aparece na frente.

FRASE MARCANTE

“Fale sempre algo que valha mais que o silêncio”. Ditado árabe.