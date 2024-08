Gabinete de crise contra seca chega às comunidades remotas do Acre

Em busca de soluções para minimizar os impactos causados pela crise hídrica e queimadas, o governo do Acre decretou, em junho, situação de emergência ambiental nos 22 municípios do estado. No mesmo período, foi criado um gabinete de crise para tratar da situação, coordenado pela Defesa Civil Estadual e composto por diversos órgãos do Estado.

Agora, para garantir a segurança alimentar, o abastecimento de água, o controle de queimadas, o fornecimento de energia elétrica e o atendimento às comunidades indígenas, o governo do Acre envia nesta terça e quarta-feira, 27 e 28, o Gabinete de Crise aos municípios de Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Jordão.

De acordo com o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, o deslocamento para essas cidades é fundamental, para que as decisões a serem tomadas sejam assertivas. “A gente vem ao município, enxerga o problema e busca uma solução, construída em conjunto com o governo e prefeitura nesse primeiro momento. Iremos também elaborar relatórios técnicos, para subsidiar a captação de recursos federais”, declarou.

A expedição conta com representantes da Casa Civil, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas do Estado (Sepi) e Secretaria de Comunicação (Secom).