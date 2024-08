Coberturas vacinais de crianças em 2024 superam 2023 no Acre, mostra balanço do Ministério da Saúde

Em 2024, de acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do Ministério da Saúde, nove vacinas aplicadas até o segundo ano de vida das crianças já superaram os números do ano passado em todo o país.

No Acre, houve um aumento na cobertura vacinal de 14 dos 16 imunizantes do calendário de vacinação infantil. Destaca-se a vacina contra a meningite C, cujo o alcance subiu de 76,45% em 2023 para 95,19% até esta segunda-feira (26). Outros aumentos significativos foram observados na DTP, que passou de 72,74% para 83,70%; na vacina contra a febre amarela, que subiu de 60,05% para 64,06%; na Pólio, que avançou de 74,29% para 79,41%; na Pneumo 10, que passou de 82,02% para 86,78%; e na Penta, que cresceu de 72,69% para 83,70%.

Para o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti, o aumento da adesão às vacinas possibilita um maior controle das doenças imunopreveníveis no Brasil. “Graças ao Movimento Nacional pela Vacinação, lançado no início de 2023, e da introdução de novas estratégias, como o microplanejamento, que consiste em diversas atividades com foco na realidade de cada local, estamos conseguindo recuperar a confiança nas vacinas e resgatar essa cultura no país”, observa.

Em abril, o Ministério da Saúde identificou um aumento nas coberturas vacinais de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações (PNI) em comparação a 2022. O resultado, observado em todo o

país, muda o cenário de queda dos índices vacinais enfrentado pelo Brasil desde 2016. O atual balanço também corrobora com as estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Unicef, que tiraram o Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas.

