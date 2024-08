Barco policial ‘atropela’ bote com passageiros; veja vídeo

Um barco da polícia da Espanha passou por cima de um bote com quatro pessoas. Antes da ação, a embarcação fez manobras contínuas para alcançar a outra, neste domingo (25). Os agentes relataram que os passageiros do bote queriam entrar ilegalmente na Espanha, segundo informações do jornal britânico The Guardian.

Apesar da atitude, ninguém ficou ferido, porém as quatro pessoas foram presas. Os ativistas dos direitos humanos do Marrocos e da Espanha pediram às autoridades para iniciarem uma investigação sobre o caso.

Assista:

🚨VEJA: Barco da polícia espanhola passa por cima de bote com quatro imigrantes. Autoridades espanholas disseram que ninguém ficou ferido e que os passageiros do bote tentavam entrar ilegalmente na Espanha.pic.twitter.com/cgfy8Rgeva — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) August 28, 2024

Fonte: BNEWS