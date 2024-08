VÍDEO: Mulher é resgatada após ficar presa em moedor de cana-de-açúcar

Uma funcionária da lanchonete Ho Chi Minh, no Vietnã, acabou ficando presa em uma máquina de moer cana-de-açúcar no estabelecimento, no último dia 14 de agosto. A informação é do portal Extra.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que as imagens da câmera de segurança da lanchonete registraram a funcionária caminhando pelo local, quando seu braço acaba preso na máquina.

🌏 Mundo: l Mulher fica presa em máquina de caldo de cana no primeiro dia de trabalho no Vietnã pic.twitter.com/KPwaPyaMi9 — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) August 27, 2024

🚨VEJA: Mulher fica presa em máquina de caldo de cana no primeiro dia de trabalho no Vietnã. pic.twitter.com/x67VuOubBZ — CHOQUEI (@choquei) August 27, 2024

Agarrada no maquinário, a mulher girou em 360 graus, e só foi resgatada graças à intervenção de um companheiro de trabalho, que conseguiu desligar rapidamente a máquina. A funcionária sofreu apenas ferimentos leves.

Fonte: BNEWS