VÍDEO: Diplomatas partem para briga por causa de placa; entenda

Uma dupla de diplomatas protagonizou uma grande confusão durante um evento em Tóquio, no Japão, no último sábado (24). Na ocasião, representantes do Marrocos e da Argélia elevaram a disputa sobre o Saara Ocidental e resolveram trocar agressões físicas.

A situação começou após uma placa com a inscrição “República do Saaraui” surgir em uma das mesas de negociação da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (Ticad).

Quando percebeu a presença do objeto, o representante marroquino subiu em cima da mesa para tentar tirar a placa do local. Na sequência, o diplomata argelino partiu para cima dele. Outras pessoas que participavam do encontro precisaram conter os homens.

A atitude do diplomata do Marrocos representa um posicionamento do país, que reivindica a região. Já a Argélia, na contramão de parte significativa da comunidade internacional, apoia a independência do território.

Relatos de pessoas que compareceram ao evento indicam que a chegada da placa da “República do Saaraui” aconteceu em decorrência de uma manobra diplomática, fator que expressa a relação tensa entre marroquinos e argelinos. Os países possuem fronteira fechada desde 1994.

A embaixadora da República do Saaraui na União Africana, lamine Baali, foi responsável por colocar o objeto na mesa de negociações. Ela teria ido ao encontro graças a um passaporte diplomático, entregue pela Argélia.

