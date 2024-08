Maiara, dupla de Maraisa, apaga fogo no palco e surpreende web pela calma

A cantora Maiara, 36, dupla e gêmea de Maraisa, teve que apagar um pequeno incêndio no palco durante um show em Novo Esteio, no Rio Grande do Sul, neste sábado (25). Sem parar de cantar, a artista tentou combater as chamas com um copo de bebida que tinha na mão e depois usou garrafas de água.

Na web, os internautas se chocaram com a calma que a sertaneja lidou com a emergência na apresentação e por ela não ter parado de cantar enquanto resolvia a situação. “Uma salva de palmas para a Maiara. Está apagando até o fogo aqui em Esteio”, brincou Maraisa enquanto os bombeiros terminavam de jogar água no princípio de incêndio.

A situação começou logo após um efeito pirotécnico subir em cantos do palco, o que acabou deixando rastros de fogo em um local. “Avisa que a braba é ela”, “ela faz tudo, ela canta, ela apaga o fogo, ela é demais”, “eu no mínimo, sairia correndo e deixava tudo lá”, “Apagando o fogo com uma garrafinha de água e o microfone na mão sem errar uma nota”, foram alguns dos comentários feitos no X, antigo Twitter, replicando as cenas das cantoras durante a apresentação.

o palco pegando fogo e a maiara apagando ele sem deixar de cantar, avisa que a braba é ela pic.twitter.com/42iQ7ZuU0g — allana que foi usada 🎆 (@favcarlas) August 26, 2024

o palco pegando fogo e a maiara apagando ele sem deixar de cantar, avisa que a braba é ela pic.twitter.com/42iQ7ZuU0g — allana que foi usada 🎆 (@favcarlas) August 26, 2024

a plenitude da Maiara, apagando o fogo. Eu no mínimo, sairia correndo e deixava tudo lá pic.twitter.com/0d9A0Wq2AQ — debora (@3mdemivida) August 27, 2024

Fonte: CNN