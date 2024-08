Eleição aberta para a prefeitura de Rio Branco: Jenilson e Jarude enfrentam polarização

OS NOVOS números da corrida eleitoral para a prefeitura de Rio Branco da Quaest, divulgada ontem pela TV-ACRE – que mostrou um empate técnico entre o prefeito Tião Bocalom (PL) e o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) – indica que a eleição para a prefeitura de Rio Branco está completamente aberta. Sem favorito. Estamos a mais de 30 dias da eleição. E toda pesquisa mostra um momento eleitoral, que muda para cima ou para baixo durante a campanha. Vamos aguardar as próximas pesquisas. A não ser que aconteça algum fato extraordinário, não será fácil aos candidatos Emerson Jarude (NOVO) e Jenilson Leite (PSB), quebrar a polarização apontada na pesquisa de ontem, e que vem se repetindo desde a pré-campanha entre Marcus e Bocalom.

NÃO BRIGO COM PESQUISA

NÃO brigo com resultado de pesquisa. Mas prefiro aguardar as pesquisas mais próximas da campanha, para ver como ficará a consolidação dos votos de cada candidatura para a PMRB.

NOMES PARA VEREADOR

ZÉ LUIZ (PV) da Autoescola Débora; Richard Brilhante (PSDB), Joaquim Florêncio (PL), James do Lacem (PL), Dr. Pena (MDB) e Marilita Santos (PP), são alguns dos candidatos a vereadores de Rio Branco, na cota dos bons nomes.

NÃO SEGURA

NÃO vai ser a reunião do deputado federal Gerlen Diniz (PP) e o prefeito Mazinho Serafim com o Juiz Eleitoral, que vai baixar o tom virulento da campanha para a prefeitura de Sena Madureira. Ambos são emocionais e ninguém segura as militâncias.

CAMPANHA POLARIZADA

SENADOR GUIOMARD tem cinco candidatos a prefeito, mas a campanha está polarizada entre a prefeita Rosana Gomes (PP) – liderando a preferência – e o ex-vereador Gilson da Funerária (PSD).

FAVORITO DISPARADO

UM CANDIDATO que é favorito disparado, é o prefeito de Porto Walter, César Andrade (PP), que é apoiado pelo deputado federal Zezinho Barbary (PP), e busca um novo mandato. Só uma zebra grande lhe tira a reeleição.

CUSTA RECONHECER?

OS RECURSOS que virão para a construção de casas populares no estado, são destinados pelo governo do Lula. Custa registrar? O Bolsonaro não destinou um centavo para moradias no Acre, mas é babado.

ESCLARECENDO A DISPUTA

O INSTITUTO DELTA deverá registrar uma pesquisa sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, ainda esta semana. Será um norte para colocar uma luz na disputa entre o prefeito Zequinha Lima (PP) e a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB). E acaba com a boataria sobre quem lidera a corrida.

COMEÇAM PIPOCAR

A PARTIR de agora vão começar a pipocar as revoltas de candidatos a vereadores, por conta das campanhas milionárias de colegas de chapa. Quem mais costuma chiar são os candidatos de baixo poder aquisitivo, que culpam os dirigentes partidários pela pindaíba.

O PIABA NÃO ESTÁ MORTO

VEJO a publicação de várias listas de candidatos a vereadores com o nome do vereador Piaba (UB) de fora. O Piaba tem votos em nichos fiéis, faz uma campanha sem alarde e que rende resultados. E tem ao seu lado o ex-vereador Juracy Nogueira, que conhece o difícil caminho das urnas.

VOTO QUEBRADO

NA ELEIÇÃO, até o candidato ateu aparece nos cultos evangélicos todo contrito gritando aleluia. Só que, o chamado voto evangélico é mais quebrado que arroz de terceira. Os candidatos se acertam com os pastores, mas esquecem que ninguém é dono dos votos dos fiéis.

DE OLHO NOS PEQUENOS

OS PARTIDOS com chapas de candidatos de menor potencial de votos, nesta nova regra eleitoral do coeficiente, acabam elegendo um vereador. Tem gente fazendo cálculo pela regra antiga. É muito difícil um partido grande, por exemplo, eleger cinco vereadores, como se propala.

ABRAM ALAS

MACHARADA, ABRAM alas, as mulheres candidatas pedem passagem: Degmar Kinpara (PSDB), Lana Vaz (PSDB), Elzinha Mendonça (PP), Lucilene da Droga Vale (PP), Gabriela Câmara (PP), Lene Petecão (UB), Rila Freze (PL), Sheila Andrade (PL), Thais América (MDB), Shirley Torres (PV), Márcia Barbosa (REPUBLICANOS) e Roselane do Esporte (MDB). O que chama a atenção é que todas são qualificadas para exercer um mandato de vereadora na Câmara Municipal de Rio Branco, não tem uma laranja (sic) na lista, como em eleições passadas. A macharada, se cuide!

ALTAMENTE CONFIANTE

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, sabe fazer a leitura de uma campanha como poucos que conheço. Sobre a eleição para a prefeitura de Rio Branco, diz ser a situação favorável para o candidato Marcus Alexandre (MDB). Opinião do velho lobo.

CAMPANHA NA BASE

A deputada federal Socorro Neri (PP) vai se dedicar nesta eleição da capital no apoio aos candidatos a vereadores do seu partido. Socorro pode tentar voos mais altos em 2026, se o cenário para um mandato majoritário continuar lhe sendo favorável.

LUTA POR UM

A FEDERAÇÃO PT-PV-PCdoB deve brigar por uma vaga de vereador de Rio Branco. Além deste teto, só se ocorrer algo de extraordinário.

NÃO É FÁCIL

NÃO é fácil ser candidato a prefeito por partidos pequenos, de pequenas militâncias, com pouco ou nenhum tempo no rádio e na televisão no horário eleitoral; e ainda enfrentando as máquinas do governo e da PMRB. Acho que, os candidatos Jenilson Leite (PSB) e Emerson Jarude (NOVO) estão sendo gigantes.

BOM TEMPO

VAI PASSAR um bom tempo antes do PT sair do desgaste político que se encontra no estado. A chegada do Lula ao poder não ajudou em nada na caminhada do partido nesta eleição municipal, que permanece com alta rejeição. A política vive de ciclos.

FRASE MARCANTE

“As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras”. Lao-Tsé.