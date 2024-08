Diabetes atinge 5,6% da população de Rio Branco, mostra pesquisa do MS

O Brasil tem uma das maiores taxas de diabetes do mundo e é o país com mais casos na América Latina. Segundo o Atlas do Diabetes 2021, da Federação Internacional do Diabetes (IDF), o Brasil está em 6º lugar no ranking global, com 15,7 milhões de casos. Veja a lista:

China – 140,9 milhões de casos

Índia – 74,2 milhões de casos

Paquistão – 33 milhões de casos

Estados Unidos – 32,2 milhões de casos

Indonésia – 19,5 milhões de casos

Brasil – 15,7 milhões de casos

Nas capitais brasileiras, mais de 3,5 milhões de pessoas têm diabetes representando 10,1% dos adultos dessas cidades, segundo dados do Vigitel 2023. Pela primeira vez, o índice passou de 10%. Em 2021, era 9,2%, e em 2006, 5,5%.

O diabetes é mais comum entre os idosos, chegando a 30,4% entre as pessoas com mais de 65 anos. Com o envelhecimento da população, o número de casos deve continuar aumentando.

A Atenção Primária à Saúde trabalha diretamente no combate ao diabetes, atuando na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Entenderemos melhor os tipos de diabetes e como eles afetam a população brasileira.

Tipos de Diabetes

Tipo 1: O corpo não produz insulina suficiente, e por isso, é necessário fazer reposição do hormônio. É mais comum em crianças e adolescentes.

Tipo 2: O corpo não responde bem à insulina, e os níveis de glicose no sangue precisam ser controlados com dieta e/ou medicamentos. É o tipo mais comum, ligado a fatores como sedentarismo e má alimentação.

Gestacional: Aparece durante a gravidez e deve ser tratado para evitar complicações para a mãe e o bebê.

Diabetes Tipo 2: O que Você Precisa Saber

É o tipo mais comum, representando 90% dos casos no Brasil.

Sintomas comuns: fome e sede constantes, vontade de urinar frequente, visão embaçada, formigamento e feridas que demoram a cicatrizar.

O diagnóstico é simples e pode ser feito com exames acessíveis.

Para prevenir: evite açúcar e gorduras, faça exercícios regularmente e não fume.

Panorama do Diabetes no Brasil

O Dia Nacional do Diabetes é comemorado em 26 de junho, e o Dia Mundial do Diabetes em 14 de novembro. Ambas as datas visam conscientizar a população sobre a doença.

Entre as capitais, São Paulo e Brasília lideram com 12,1% dos adultos diagnosticados com diabetes em 2023. São Paulo tem o maior número de casos, com mais de 1 milhão de pessoas diagnosticadas.

Capitais com Maior Percentual de Diabetes:

São Paulo (SP) – 12,1%

Brasília (DF) – 12,1%

Porto Alegre (RS) – 12%

Natal (RN) – 11,8%

Fortaleza (CE) – 11,6%

No outro extremo, Rio Branco (AC) tem a menor prevalência, com 5,6% dos adultos diagnosticados com diabetes.

Capitais com Menor Percentual de Diabetes:

Rio Branco (AC) – 5,6%

São Luiz (MA) – 6%

Porto Velho (RO) – 6,6%

Macapá (AP) – 6,8%

Belém (PA) – 6,9%

Diagnóstico e Tratamento

Dos mais de 3,5 milhões de adultos com diabetes nas capitais, 66,6% estão em tratamento médico. A maioria usa comprimidos (59%) e 13,6% precisam de insulina.

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajudam a manter a doença sob controle e evitar complicações graves.

Em 2022, foram registradas 127.940 internações por diabetes no SUS, com um custo total de mais de R$ 128 milhões. A doença também foi a causa de 78.258 mortes no Brasil em 2021, principalmente entre os idosos.

Mesmo sendo uma doença séria, com os cuidados certos, é possível viver bem e evitar complicações.

