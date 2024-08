Concurso de Ornamentação de Estandes da Expoacre promete aquecer a economia e premiar inovações

A Expoacre 2024 ganhará um novo atrativo, que promete impulsionar a criatividade e a competitividade dos expositores. Nesta terça-feira, 27, a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em parceria com o governo do Estado, anunciou o lançamento do primeiro Concurso de Ornamentação dos Estandes da Expoacre, um evento que tem como objetivo destacar a qualidade estética dos espaços e fortalecer a identidade das marcas participantes.

Com a iniciativa, a Expoacre, que há anos é o maior evento de negócios e entretenimento do estado, reunindo milhares de visitantes, incentiva os expositores a investirem no aspecto visual dos estandes. Aberta a todos os expositores do evento, a competição visa tornar a feira ainda mais atraente para o público.

Presente no lançamento realizado no Parque de Exposições, o governador Gladson Cameli destacou a importância do concurso como parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da economia local por meio da iniciativa privada.

“Estamos vivendo um momento crucial para o Acre, em que a Expoacre se consolida como uma vitrine não apenas para o lazer, mas principalmente para o fortalecimento da nossa economia. Este concurso de ornamentação é uma excelente oportunidade para destacar a capacidade criativa e empreendedora dos nossos expositores, valorizando o que temos de melhor. Com o apoio da iniciativa privada, queremos transformar este evento em um símbolo de inovação, competitividade e crescimento, gerando mais empregos e renda para nossa população. Estamos comprometidos em fazer desta edição a melhor de todas, com um olhar já voltado para as melhorias que implementaremos no próximo ano”, afirmou Cameli.

O chefe do Executivo estadual também elogiou a iniciativa da Acisa, que, segundo ele, valoriza os expositores que se empenham em apresentar o melhor de si, criando uma experiência mais enriquecedora para os visitantes da Expoacre.

Competição saudável e premiações

O presidente da Acisa, Marcelo Moura, ressaltou que o concurso é uma inovação importante, motivando os expositores a investirem em seus estandes. “Nossa ideia é tornar a feira cada vez mais atrativa e mais bonita, para que as pessoas saiam daqui maravilhadas com o que apresentamos”, declarou. Segundo Moura, além de fomentar a criatividade, o concurso oferece uma oportunidade econômica significativa para os participantes, com prêmios que chegam a R$ 20 mil para o primeiro colocado.

O concurso aceita inscrições a partir desta terça-feira, 27, até 3 de setembro, e as decorações serão avaliadas nos dias 4 e 5 de setembro por uma comissão julgadora designada pela Acisa. Os vencedores serão anunciados no dia 6 de setembro, com premiações em dinheiro que totalizam R$ 35 mil, distribuídos entre os três primeiros colocados.

Projeções de uma Expoacre histórica

Com mais de 450 expositores confirmados para a edição deste ano e a falta de espaços disponíveis para negociação na feira há mais de três meses, Moura abordou a necessidade de expandir o evento no futuro: “Já estamos defendendo, junto ao governador, um novo leiaute para o próximo ano, para que possamos aumentar o número de estandes e, assim, tornar a feira cada vez mais autossustentável e menos dependente dos recursos públicos”.

O 1º Concurso de Ornamentação dos Estandes da Expoacre promete ser um marco na edição 2024, não apenas elevando a qualidade visual do evento, mas também fortalecendo a economia local e a imagem da Expoacre como um evento de destaque no calendário acreano.

A Expoacre 2024 será realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco. Confira a programação completa.